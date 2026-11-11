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CSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”

CSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”
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Din interiorul CSM a venit o reacție dură la adresa lui Nicușor Dan, după conferința-maraton de marți seară în care președintele a afirmat că nu există dovezi despre abuzurile din justiție. Astfel, procurorul Claudiu Sandu vorbește despre o „dictatură absolută” la vârful justiției și despre rețelele de influență care afectează rezultatele magistraților necorupți. Într-un amplu comentariu public, Sandu desființează punct cu punct argumentația șefului statuului. 

Afirmația președintelui Nicușor Dan privind lipsa dovezilor despre abuzurile din justiție a provocat o reacție vehementă chiar din interiorul CSM.

„Cu ochii larg închiși”

Procurorul Claudiu Sandu demontează aserțiunea șefului statului. într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Procurorul invocă deciziile definitive ale instanțelor europene (CEDO și CJUE) și acuză existența unei „dictaturi absolute” la conducerea sistemului judiciar. Astfel, este vorba de o dictatură alimentată prin presiuni ale Inspecției Judiciare și „centre de reflecție”, susține procurorul.

Legea sprijină rețelele de influență din justiție, spune Sandu

Într-un mesaj public intitulat „Cu ochii larg închiși”, membrul CSM observă că poziția șefului statului este un „nonsens” administrativ și legislativ. Claudiu Sandu apreciază că mecanismele judiciare actuale sunt concepute tocmai pentru a proteja rețelele de influență din justiție. Procurorul a menționat în context și hotărârea forurilor superioare în dosarul Cristi Danileț

O să îi spun domnului președinte două hotărâri judecătorești care consfințesc irevocabil abuzuri ale Inspecției Judiciare, ale CSM și ale justiției din România împotriva unor magistrați sau împotriva unor simpli oameni plătitori de impozite.

Hotărârea Danileț împotriva României, în care este stabilit un abuz al Inspecției Judiciare și al Secției pentru Judecători a CSM împotriva unui judecător”.

ICCJ a creat un risc sistemic

Hotărârea LIN II a CJUE, în care se stabilește că Înalta Curte de Casație și Justiție a creat un risc sistemic de impunitate a infractorilor, care a condus la salvarea a mii de infractori, inclusiv traficanți de droguri, violatori, pedofili, toți cei care au profitat de catastrofa juridică instrumentată de CCR și ÎCCJ.

Am auzit în această seară că domnul președinte nu a primit nicio dovadă a existenței vreunui abuz împotriva vreunui magistrat. Și pot să îi spun că nu va exista o asemenea dovadă. Nu atâta timp cât legea este scrisă pentru a crea și proteja centre de reflecție în sistemul judiciar.

Ceea ce spune președintele este un nonsens. Cei care ar trebui să constate și să sancționeze un eventual abuz sunt tocmai cei care îl comit. Cum ar putea să meargă un magistrat să spună: „uitați, domnule președinte, tocmai am fost sancționat și acestea sunt motivele pentru care sancțiunea este incorectă”?

Precedentul Kovesi

În continuare, membrul CSM menționează cazul fostei șefe a DNA, Laura Kovesi, care s-a adresat CEDO pentru a scăpa de abuzurile din țară instrumentate contra sa.

Nu ar putea fi acuzat acel magistrat că este subiectiv, că își apără propria versiune? Dar când un abuz este constatat de CEDO sau CJUE, ce am făcut pentru a-l corecta? Nimic.

Eu unul mi-am început aventura de luptă publică atunci când am constatat că statul de drept este distrus de politicieni, atunci când am constatat că oameni care au făcut ceva pentru justiția din țara asta erau hărțuiți de cozi de topor. Cred că am uitat prea repede cum infama SIIJ a încercat să o aresteze pe Laura Kövesi. Atunci s-au opus Secția pentru procurori și judecători valoroși de la Înalta Curte.

Astăzi am fi în alt film. Dar nu am luptat pentru un beneficiu personal, ci pentru că nu suportam ca munca mea să fie aruncată la gunoi de niște politruci. Această luptă m-a dus în poziția de membru CSM și am avut onoarea să fiu votat de un număr mare de procurori. Din această poziție fac tot ce pot pentru a apăra valorile pe care cred eu că trebuie construită o societate”, a scris Sandu.

Lipsa rezultatelor în marile dosare de corupție

În egală măsură, procurorul a comentat și despre percepția societății asupra actului de justiție. Sandu a dat ca exemplu  contradicția dintre îmbogățirea unor bugetari și lipsa recuperării prejudiciilor în marile dosare de corupție.

„Atunci când vezi bugetari cu salarii modeste că se lăfăie în lux și scapă de toate dosarele penale, iar prejudiciile nu sunt niciodată recuperate, este normal să înțelegi că ceva nu funcționează. Iar acel ceva este chiar justiția. (…) Când justiția nu își îndeplinește adevărata menire de a restabili echilibrul social — spre exemplu când un primar delapidează o sumă uriașă de bani —, atunci încrederea în această instituție dispare.

Orice scuză ulterioară sau afirmații de genul că există o conjurație împotriva justiției sunt simple povești care fac parte din manualul de manipulare. Adevărul nu poate fi ascuns”, a continuat Claudiu Sandu.

Există și magistrați curajoși, mai spune membrul CSM

Membrul CSM a conchis că există și magistrați curajoși, care au încercat să aducă la cunoștința președintelui derapajele din sistem, deși efortul lor a fost respins.

„În aceste condiții, curajul pe care l-au avut mulți magistrați care s-au dus către președinte ca să prezinte problemele reale din justiție este de apreciat. Ce au primit pentru acest curaj cred că vedem cu toții.

Eu nu mă simt dator să prezint domnului președinte nicio explicație. Bătălia pe care au dus-o mulți magistrați și pe care au fost clădite cariere politice este o bătălie pentru dreptate, pentru adevăr, nu pentru a fi pe placul unora sau altora.

Până acum am pierdut toate luptele, ultima fiind consfințită chiar în această seară. Dar poate într-o zi vom deschide ochii”.

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