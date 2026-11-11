Vești proaste despre starea românului rănit în carnagiul din Bulgaria, soldat cu 11 morți

Cetățeanul român rănit în carnagiul de marși din Bulgaria este în stare critică, anunță autoritățile medicale din țara vecină. Membrii familiei sale, precum şi Consulatul României din Burgas, au fost informaţi despre starea sa.

Bărbatul prezintă multiple traumatisme grave şi este ventilat mecanic.

Medicii continuă să îi trateze pe răniţii din accidente, un cetăţean român aflându-se în starea cea mai gravă. Acesta este în continuare conectat la un ventilator mecanic, într-un spital din Burgas, în timp ce alţi patru pacienţi sunt internaţi la terapie intensivă în Sliven, vieţile lor fiind în continuare în pericol, notează News.ro.

Starea generală a răniţilor era stabilă în cursul dimineţii, a declarat pentru Nova TV medicul Valentin Valchev, director adjunct al Spitalului Sfântul Pantelimon din Yambol.

Cincisprezece persoane implicate în accidente au solicitat îngrijiri medicale la spitalul din Yambol. Trei pacienţi consultaţi la unitatea de primiri urgenţe au refuzat internarea, în timp ce opt au rămas spitalizaţi.

Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia

Un șofer român de camion a fost reținut și este anchetat în Bulgaria, fiind suspectat că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia, în care au fost implicate peste 80 de vehicule.

Autoritățile bulgare au reținut un șofer român de camion, suspectat că ar fi declanșat unul dintre cele două accidente grave produse marți dimineață pe autostrada Tracia, care leagă Sofia de Burgas. În total, 11 persoane și-au pierdut viața, iar alte 51 au avut nevoie de spitalizare, potrivit bilanțului comunicat de autorități, potrivit Bta.bg.