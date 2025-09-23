Prima pagină » Actualitate » Dacă votează proiectul Camera Deputaților, PSD obține anularea tăierilor de burse pentru elevi și a plății cu ora pentru profesori

Dacă votează proiectul Camera Deputaților, PSD obține anularea tăierilor de burse pentru elevi și a plății cu ora pentru profesori

Luiza Dobrescu
23 sept. 2025, 10:56, Actualitate
Deputații PSD Alexandru Solomon și Mihai Ghigiu au înregistrat niște propuneri în Comisia de muncă a Camerei Deputaților care vizează  anularea „reformelor” din Pachetul1, în Parlament. Parlamentarii vor reintroducerea unor burse și a plății cu ora pentru profesori, prin amendamentele depuse la legea învățământului preuniversitar. 

Miercuri, proiectul depus de social-democrați urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, și presupune reintroducerea burselor olimpice și revenirea la plata cu ora a profesorilor.

Potrivit amendamentelor introduse de deputaţii PSD Alexandru Ghigiu şi Adrian Solomon, adoptate luni seară de comisia de muncă a Camerei Deputaţilor, ar urma revenirea la bursele de excelenţă olimpică I şi II, destinate elevilor premiaţi la olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale, precum şi la competiţii sportive internaţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei.

În propuneri, mai sunt inserate și detalii legate de cuantumul acestora, care ar urma să fie cel din iulie 2025. Bursa de excelenţă olimpică I va fi echivalentă cu salariul minim brut pe economie pentru locul I, 75% din acesta pentru locul II, 50% pentru locul III şi 25% pentru menţiune.

Bursa de excelenţă olimpică II, olimpiade naţionale, ar urma să fie de 700 de lei lunar. Printre amendamente se află și unul în care social-democrații spun că valoarea burselor poate fi suplimentată de consiliile de administraţie ale şcolilor, folosind fonduri puse la dispoziţie de autorităţile locale sau alte venituri obţinute în mod legal.

Social-democrații vor ca plata cu ora să fie calculată în funcție de norma de predare

Amendamentele deputaților PSD prevăd și detalii referitoare la revenirea la plata cu ora a profesorilor. Tariful, în acest caz, ar urma să fie calculat în funcţie de norma de predare, nu pe baza timpului de lucru al cadrului didactic.

Se va lua în considerare salariul de bază corespunzător gradului și vechimii profesorului, la care se adaugă toate sporurile prevăzute de lege. În cazul cadrelor didactice reîncadrate, care îndeplinesc și rolul de diriginte, să se aplice suplimentar majorarea de 10%.

Deputaţii PSD mai propun și revenirea la un calcul bazat direct pe norma de 20 de ore, pe salariul de bază şi pe sporurile aferente.

