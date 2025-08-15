Deputatul PSD Mihai Ghigiu ia ATITUDINE împotriva măsurilor guvernului Bolojan din Educație: „Nu pot rămâne tăcut. Acești copii nu sunt doar cifre”

Deputatul PSD Mihai Alexandru Ghigiu, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, a lansat un atac la adresa guvernul condus de Ilie Bolojan din cauza reducerii cu 718 milioane de euro a fondurilor PNRR pentru educație, proiecte esențiale eliminate și clase supraaglomerate. Ghigiu solicită o dezbatere reală și avertizează că Legea 141/2025 reprezintă un pas înapoi pentru România.

Deputatul PSD l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal pentru reducerile bugetare din sistemul educațional. Potrivit președintelui Comisiei pentru Învățământ, decizia Guvernului duce la pierderea a 718 milioane de euro din fondurile PNRR destinate educației, aproape o cincime din suma inițială.

„Ca președinte al Comisiei pentru Învățământ, nu pot rămâne tăcut în fața unor măsuri haotice care zdruncină din temelii sistemul educațional. Prin decizia Guvernului, educația pierde 718 milioane de euro din PNRR – aproape o cincime din suma alocată inițial! Proiecte esențiale au fost eliminate: „școli verzi” (-162,9 milioane), campusuri profesionale (-169 milioane), infrastructură universitară (-124,2 milioane) și platforma de evaluare digitală (-78,6 milioane). Rămâne întrebarea: cum vor fi finanțate aceste investiții vitale pentru modernizarea educației?”, a afirmat Ghigiu într-o postarea pe Facebook.

Acesta atrage atenția că proiecte esențiale, precum „școli verzi” (-162,9 milioane euro), campusuri profesionale (-169 milioane), infrastructură universitară (-124,2 milioane) și platforma digitală de evaluare (-78,6 milioane) au fost eliminate, ceea ce afectează modernizarea educației românești.

Ghigiu aduce în prim plan consecințele care vor afecta atât cadrele didactice, cât și elevii: clase supraaglomerate, burse reduse cu 40% pentru studenți, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și creșterea normei didactice pentru profesori.

„Toate acestea pentru o așa-zisă „economie” de doar 0,6% din bugetul Ministerului Educației și Cercetării!”, spune Ghigiu.

Acesta a acuzat Guvernul că a implementat reforme fără consultarea profesorilor, părinților sau elevilor și fără studii de impact, la doar o lună și jumătate de la începerea anului școlar.

„Profesorii nu poartă răspunderea pentru incapacitatea Guvernului de a identifica soluții”

De asemenea, parlamentarul a criticat afirmațiile premierului care a dat vina pe profesori pentru „lipsa de rezultate” în condițiile reducerilor bugetare și a creșterii sarcinilor de lucru.

„Este profund regretabil că premierul atribuie profesorilor vina pentru „lipsa de rezultate”, în timp ce măsurile de austeritate impuse subminează sistemul educațional. A critica corpul didactic pentru „lipsă de responsabilitate”, în contextul reducerii resurselor și al creșterii sarcinilor de lucru, reflectă o abordare care ignoră realitatea. Educația nu este o fabrică de piese, ci un sistem care are nevoie de stabilitate legislativă și alocări financiare, de respect din partea decidenților și, mai ales, de înțelegerea că școala nu aduce profit sau rezultate pe termen scurt. Profesorii nu poartă răspunderea pentru incapacitatea Guvernului de a identifica soluții!”,a transmis Ghigiu.

Ghigiu solicită o dezbatere reală, incluzând toți actorii din sistemul educațional, și avertizează că Legea nr. 141/2025, în forma actuală, reprezintă „un pas înapoi” pentru România, subliniind că investițiile în profesori și elevi sunt esențiale pentru viitorul țării.

Foto: Facebook