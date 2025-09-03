Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus”

Sorin Grindeanu a precizat, referitor la dispariția componentei sociale, pentru prima dată, în cadrul guvernării PSD, că, social-democrații au propus măsuri în primul pachet, care au fost negociate cu ani înainte cu Comisia Europeană și Uniunea Europeană.

„În primul pachet au fost măsuri care nu sunt produsul lui Ilie Bolojan au fost negociate în anii dinainte cu CE și UE, unele dintre ele fac parte din jaloane PNRR, jaloane asumate pentru a fi îndeplinite.

Bursele studenților, la fel ca bursele elevilor, nu erau așezate cum trebuie. Am avut bursă de merit în facultate. Nu se dădeau în liceu burse. Trebuie date de la o medie în sus, nu de la nota 8 în sus. Nu e o așezare corectă. Pot înțelege de la 9,50 în sus. ” a precizat Sorin Grindeanu.