Dan Andronic scrie despre confesiunea neterminată a Ambasadorului Ioan Donca. CEAUȘESCU avea o memorie ieșită din comun și o inteligență nativă

Jurnalistul EVZ. Dan Andronic deține un manuscris al relatărilor ambasadorului Ioan Donca (1940-2025), cel care a fost unul dintre privilegiații care au trăit Istoria la superlativ, înainte și după 1989. A făcut-o cu discreție, cu profesionalism și slujind, de fiecare dată, interesele României, spune el. Anterior, a oferit un fragment din confesiunea neterminată a acestuia, iar acum continuă cu scrierile diplomatului român.

Astfel, aflăm că Nicolae Ceaușescu avea o inteligență nativă și memorie ieșită din comun, iar Henry Kissinger* i-a cerut de trei ori sfatul.

«L-am întrebat direct pe Ioan Donca ceea ce, de fapt, încerc să aflu de ani de zile: cum era, de-adevăratelea, Ceaușescu? Nu mă interesează clișeele post-’89, nu voiam să-l știu așa cum apărea în montajele de la Congresele Partidului, ci cum era văzut în încăperile unde se făcea politica mare. Ambasadorul Ioan Donca mi-a răspuns fără ocol: „22 de ani am stat lângă el.” L-a însoțit în vizitele externe, a asistat la pregătiri, a văzut mecanica întâlnirilor la vârf. În unele ocazii rămânea în camera de discuții, în altele nu, dar știa tiparul: briefing-urile dintre Ceaușescu și aparatul de lucru, notele, rolurile, detaliile de protocol care, în diplomație, spun uneori mai mult decât vorbele. Venind vorba despre gesturi, un detaliu mi-a atras atenția! Venit să se întâlnească cu Nicolae Ceaușescu, marele Henry Kissinger era lăsat intenționat câteva minute în anticameră. Donca nu a rostit cuvântul „teatru”, dar mesajul era limpede: asista la o coregrafie a puterii. Într-o notă desecretizată din noiembrie 1974, mi-a spus, vei vedea cum Kissinger – pe atunci, „cel mai puternic om din lume”, după demisia lui Richard Nixon și în debutul președinției lui Gerald Ford – îi cere de trei ori lui Ceaușescu punctul de vedere. Acel episod obsedează istoricul din mine, pentru că nu se potrivește cu imaginea publică a liderului român din ultimul deceniu de regim», scrie Dan Andronic.

