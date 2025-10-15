Dan Bittman, amintiri din comunism: „Abuzurile de atunci s-au întors azi sub altă formă”

Dan Bittman depănează amintiri din perioada comunistă în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „Abuzurile de atunci s-au întors azi sub altă formă”, spune Bittman. Vezi emisiunea integrală AICI.

„Eram tineri, inconștienți, nu ne păsa nouă că veneau oamenii de ordine și le spuneau spectatorilor să stea în ordine. În multe situații, nu tot timpul, dar așa era. Costineștiul a fost un rai pe pământ pentru artiști, și atunci trăiam așa pe muchie. Pe colegul meu Edi l-au luat de pe stradă pentru că avea plete, l-au băgat într-o dubă, l-au tuns zero și l-au aruncat. Abuzuri de genul. S-au întors azi în altă formă”