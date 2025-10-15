Dan Bittman, despre Dan Teodorescu: „Nu ne mai salutăm”

„Nu ne mai salutăm”, spune Dan Bittman, despre Dan Teodorescu în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. După o lungă colaborare între cei doi, lanțul prieteniei s-a rupt. Artistul povestește ultima lor întâlnire. Vezi emisiunea integrală AICI.

„Ne-am intersectat la o acțiune PSD-istă. Eram la Brăila. A organizat primăria un spectacol. Eram și eu, era și Edi, Edi a zis că-l bate. Nu ne mai salutăm. Ce să-i fac? Nu mi-a reproșat niciodata nimic pentru că nu am mai vorbit.”