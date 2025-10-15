Dan Bittman, despre Nicușor Dan: „Este un om tonic, solar”

Dan Bittman își arată aprecierea față de comportamentul președintelui României, Nicușor Dan. Daca ar fi în locul lui, s-ar comporta la fel. Asta a declarat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI.

„A câștigat Nicușor Dan. Nicușor e un om vesel, mie-mi place, zâmbește. Cel mai fericit aș fi, să fi fost vreodată primar 2 mandate și să am acum șansa să fiu și președintele României. Păi mi-aș duce eu copiii peste tot, ca el, i-aș lua eu să-i duc, aș fi cel mai fericit om. El chiar e fericit. E tonic”, spune Bittman.