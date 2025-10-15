Prima pagină » Actualitate » Dan Bittman povestește, cu lacrimi în ochi, experiența de viață a doi prieteni de familie, supraviețuitori ai lagărului nazist Auschwitz

15 oct. 2025, 15:57, Actualitate
Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a adus în prim-plan în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache o poveste cutremurătoare despre doi prieteni de familie, supraviețuitori ai lagărului nazist Auschwitz.Vezi emisiunea integrală AICI. 

„Și au venit doi prieteni de familie, aveau vreo 70 de ani pe atunci, soț soție, amândoi supraviețuitori ai Auschwitz-ului. Eu nu cred că cineva din băieții ăștia care vin și ne spun despre fascism și așa, au văzut vreodată numerele alea. Povestea lor este mai mult decât o lecție de viață.Atunci întelegi totul – tot ce este cu viața, tot ce a însemnat fascismul – tot. Pe ea a operat-o vestitul Mengele, i-a scos ovarele, a cusut-o cu sfoară, și a aruncat-o. A zis „lasă că moare”. Și n-a murit”, spune Bittman.

Vizibil emoționat, artistul a relatat experiențele lor și lecțiile de viață profunde pe care le transmit generațiilor viitoare, folosindu-le ca exemplu pentru a-i îndemna pe oameni să nu mai folosească termeni precum „nazist” sau „legionar” fără să le înțeleagă cu adevărat semnificația.

„Nu mai vorbiți vă rog mult despre legionari, despre naziști, pentru că sunt convins că nu au idee ce înseamnă nazismul, ororile acelor vremuri. Haideți să nu mai vorbim! ”, declară artistul.

