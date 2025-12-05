Prima pagină » EXCLUSIV » După 5 ani cu Nicușor Dan la primărie, bucureștenii speră ca noul primar să se țină de cuvânt: „Să ne dea căldură și apă caldă. Ne-am săturat de promisiuni”

După 5 ani cu Nicușor Dan la primărie, bucureștenii speră ca noul primar să se țină de cuvânt: „Să ne dea căldură și apă caldă. Ne-am săturat de promisiuni”

Oana Zvobodă
05 dec. 2025, 06:00, EXCLUSIV
Galerie Foto 4

Bucureștenii își aleg duminică, 7 decembrie, primarul general. Locuitorii Capitalei nu mai vor promisiuni, ci fapte, soluții concrete pentru traficul sufocant, infrastructură, transportul în comun, apă caldă și căldură.

În Capitală vor fi organizate 1.289 de secții de votare, iar peste 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați la urne.

„De la Nicușor n-am văzut decât țevi și canale”

Reporterii Gândul au întrebat locuitorii orașului ce așteptări au de la viitorul primar. Mulți dintre ei s-au hotărât pe cine vor pune ștampila de vot, însă sunt și bucureșteni indeciși.

„Aș vrea să se schimbe totul. Transportul în comun, străzile. Asta deocamdată pentru că nu poate nici acesta să facă prea multe în 2 ani și jumătate. În rest, aștept mai multe de la Guvern, dar nu vine. Primarul… cât primește și el.

Bucureștenii își aleg duminică, 7 decembrie, primarul general

Ne-am săturat numai de promisiuni și nimic. În niciun caz de la USR-iștii aceștia care sunt picați din lună. Nu știu de capul lor. De la Nicușor n-am văzut decât țevi și canale. În rest nimic, nimic. Liniile de tramvai sunt praf. Tot acum au început să le scormone, în toiul iernii.

Situația din București e foarte proastă. Aglomerat, plin de mașini. Oamenii nu înțeleg să mai meargă și cu RATB-ul. Dacă ar merge mai bine, s-ar crea benzi separate, poate că și-ar mai lăsa mașinile acasă. Decât să facă două ore din Balta Albă până la Băneasa cu mașina. Nu m-am gândit cu cine să votez”, a spus un bărbat.

„Mizerie. Zici că e Ucraina aici”

Oamenii sunt dezamăgiți de imaginea orașului, însă cea mai mare provocare rămâne traficul.

„Traficul, traficul, parcări. Și mizeria. Uitați-vă ce este pe aici. Mizerie, mizerie. Zici că e Ucraina aici (n.r. zona Obor) Se chinuie să dea drumul la tramvaiul 5. Acum e gata și așteaptă o hârtie ca să-i dea aprobare. Căldura e o problemă. Nu dau căldură. Am copii, am nepoți. Stăm cu aerul condiționat. Sunt multe. Nu e nimic calumea. Nu există ceva să te încânte, să zici că:”Uite că s-a făcut de la un an la altul ceva.

Nu cred în schimbare. Eu am 65 de ani. În afară de stâlpișori care sunt puși peste tot.. N-am văzut niciodată așa ceva. Am fost și eu plecat și prin alte țări. Nimic. L-aș vota pe Băluță”, a spus un bucureștean.

„Cu mijloacele de transport să rezolve, traficul. Am făcut din Berceni până aici(n.r. zona Obor) 2 ore. E prea mult. Am venit cu tramvaiul 1 până în Obor, dar greu. Se mai schimbă lucruri în București, dar e foarte puțin. Cred în schimbare. Mereu am crezut. Nu m-am hotărât cu cine să votez, dar stau în Sectorul 4 și s-a mișcat ceva acolo”, a explicat un altul.

„Totul să se schimbe. Parcări să facă. Infrastructura, în primul rând. E nebunie. Am făcut 30 minute pentru 3 stații. Cred că este pentru prima oară când nu știu pe cine să votez. Sunt indecisă”, a precizat o femeie.

Bucureștenii își aleg duminică, 7 decembrie, primarul general | Sursa: Envato

„Mai bine să merg la petrecere decât la vot”

Alții, în schimb, nici măcar nu vor să meargă la vot.

„În primul rând să ne dea căldură și apă caldă. Asta este cel mai important. Apoi, nu știu. Dacă ar fi după noi am vrea multe. Momentan ne mulțumim cu atât. Sunt indecisă. Nici nu știu dacă merg. Eu merg la o petrecere și aleg mai bine să merg la petrecere decât la vot. Oricum o să iasă tot cine vor ei, nu cine vrem noi”, a explicat o femeie.

Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei

Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie care vor avea loc în București.

17 candidați înscriși în cursa pentru București:

  • Cătălin Drulă
  • Daniel Băluță
  • George Burcea
  • Ciprian Ciucu
  • Ana-Maria Ciceală
  • Liviu Gheorghe Florea
  • Gheorghe Macovei
  • Oana Crețu
  • Mihai Lasca
  • Rareș Lazăr
  • Anca Alexandrescu
  • Dan Trifu
  • Eugen Orlando Teodorovici
  • Gheorghe Nețoiu
  • Vlad Gheorghe
  • Angela Negrotă
  • Filip Titian

Cele mai noi