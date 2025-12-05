Trump laudă Congo și Rwanda după semnarea unui nou acord de pace mediat de SUA

Joi, 4 decembrie, președintele american Donald Trump i-a primit în vizită pe președinții Felix Tshisekedi al Republicii Democratice Congo și pe Paul Kagame al Rwandei, precum și alți oficiali din alte națiuni africane care au venit la Washington DC pentru a fi martori la semnarea acordului de pace care ar presupune încheierea războiului din estul Congo.

„Cel de-al optulea conflict încheiat” de Trump a debutat pe 27 martie 2022 și a încetat pe 27 iunie 2025, de pe urma căruia au rezultat peste 7.000 de morți și 600.000 de persoane strămutate. Războiul a escaladat în acest an, când gruparea rebelilor M23 susținută de Rwanda a cucerit mai multe orașe ale regiunii estice din Congo, inclusiv Goma și Bukavu, ceea ce a înrăutățit criza umanitară.

De ce îl interesează pe Trump această regiune?

Associated Press susține că prin acest acord de pace dintre Congo și Rwanda, Guvernul SUA și companiile americane vor avea acces la metalele rare ale regiunii. Trump s-a folosit de eveniment pentru a se lăuda din nou pe sine și a se declara un „pacificator extraordinar pe scena globală”. Liderul american a reiterat că merită să primească Premiul Nobel pentru Pace.

„Este o zi măreață pentru Africa, o zi măreață pentru lume. Astăzi, am reușit să realizăm ceea ce alții au eșuat. Ei au petrecut mult timp să se ucidă unii pe alții. Acum vor petrece mai mult timp să se îmbrățișeze, să se salute și să beneficieze de avantajele economice oferite de SUA, la fel ca oricare țară. Noi suntem implicați prin a ne trimite cele mai mărețe companii americane în cele două țări. Toți vor face enorm de mulți bani”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump are un interes crescut pentru metalele rare pentru a fabrica componente esențiale avioanelor supersonice de luptă și telefoanelor mobile de exemplu. China deține 70% din rezervele globale de metale rare și controlează 90% din procesarea acestora.

Războiul nu s-a încheiat

Între timp, luptele încă au continuat și în această săptămână, fiind ciocniri raportate între rebeli și soldații congolezi. Trump susține că medierea acordului de pace a dus la încheierea războiului, însă populațiile din Congo susțin că nu este adevărat.

„Încă suntem în război. Nu poate fi pace câtă vreme liniile de front rămân active”, a spus un rezident de 32 de ani din Goma, Amani Chibalonza Edith.

Așa zisă înțelegere „istorică” mediată de Trump a fost un pact între Republica Democratică Congo și Rwanda după eforturi de lungă durată depuse de delegațiile diplomatice ale SUA, Uniunii Africane și Qatar. Astfel, după multe negocieri, s-a ajuns la semnarea acordului de încetare a focului din iunie 2025.

Sursa Foto: White House

