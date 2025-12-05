Prima pagină » Știri externe » Trump laudă Congo și Rwanda după semnarea unui nou acord de pace mediat de SUA

Trump laudă Congo și Rwanda după semnarea unui nou acord de pace mediat de SUA

05 dec. 2025, 05:00, Știri externe
Trump laudă Congo și Rwanda după semnarea unui nou acord de pace mediat de SUA

Joi, 4 decembrie, președintele american Donald Trump i-a primit în vizită pe președinții Felix Tshisekedi al Republicii Democratice Congo și pe Paul Kagame al Rwandei, precum și alți oficiali din alte națiuni africane care au venit la Washington DC pentru a fi martori la semnarea acordului de pace care ar presupune încheierea războiului din estul Congo.

„Cel de-al optulea conflict încheiat” de Trump a debutat pe 27 martie 2022 și a încetat pe 27 iunie 2025, de pe urma căruia au rezultat peste 7.000 de morți și 600.000 de persoane strămutate.  Războiul a escaladat în acest an, când gruparea rebelilor M23 susținută de Rwanda a cucerit mai multe orașe ale regiunii estice din Congo, inclusiv Goma și Bukavu, ceea ce a înrăutățit criza umanitară.

De ce îl interesează pe Trump această regiune?

Associated Press susține că prin acest acord de pace dintre Congo și Rwanda, Guvernul SUA și companiile americane vor avea acces la metalele rare ale regiunii.  Trump s-a folosit de eveniment pentru a se lăuda din nou pe sine și a se declara un „pacificator extraordinar pe scena globală”. Liderul american a reiterat că merită să primească Premiul Nobel pentru Pace.

„Este o zi măreață pentru Africa, o zi măreață pentru lume. Astăzi, am reușit să realizăm ceea ce alții au eșuat. Ei au petrecut mult timp să se ucidă unii pe alții. Acum vor petrece mai mult timp să se îmbrățișeze, să se salute și să beneficieze de avantajele economice oferite de SUA, la fel ca oricare țară. Noi suntem implicați prin a ne trimite cele mai mărețe companii americane în cele două țări. Toți vor face enorm de mulți bani”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump are un interes crescut pentru metalele rare pentru a fabrica componente esențiale avioanelor supersonice de luptă și telefoanelor mobile de exemplu. China deține 70% din rezervele globale de metale rare și controlează 90% din procesarea acestora.

Războiul nu s-a încheiat

Între timp, luptele încă au continuat și în această săptămână, fiind ciocniri raportate între rebeli și soldații congolezi. Trump susține că medierea acordului de pace a dus la încheierea războiului, însă populațiile din Congo susțin că nu este adevărat.

„Încă suntem în război. Nu poate fi pace câtă vreme liniile de front rămân active”,  a spus un rezident de 32 de ani din Goma, Amani Chibalonza Edith.

Așa zisă înțelegere „istorică” mediată de Trump a fost un pact între Republica Democratică Congo și Rwanda după eforturi de lungă durată depuse de delegațiile diplomatice ale SUA, Uniunii Africane și Qatar. Astfel, după multe negocieri, s-a ajuns la semnarea acordului de încetare a focului din iunie 2025.

Sursa Foto: White House

Autorul recomandă: După Malaezia, Trump dansează și în fața trupelor SUA din Japonia și anunță: „Era războiului woke s-a ÎNCHEIAT“

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Cea mai bizară expoziție a anului 2025 de la Art Basel Miami: Robo-câini cu chipurile miliardarilor americani Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos
23:57
Cea mai bizară expoziție a anului 2025 de la Art Basel Miami: Robo-câini cu chipurile miliardarilor americani Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos
EXTERNE Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051
22:52
Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051
SCANDAL Scandal la Eurovision. Olanda și Spania boicotează concursul, după ce Israel a fost lăsat să participe
21:10
Scandal la Eurovision. Olanda și Spania boicotează concursul, după ce Israel a fost lăsat să participe
ECONOMIE Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa
20:02
Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa
INEDIT Un băiețel de 3 ani din India a intrat în elita mondială a șahului, deși nu știe să scrie sau să citească
20:01
Un băiețel de 3 ani din India a intrat în elita mondială a șahului, deși nu știe să scrie sau să citească
Washingtonul suspendă o parte din sancțiunile împotriva gigantului petrolier rus Lukoil. Sunt vizate și benzinăriile din România
18:47
Washingtonul suspendă o parte din sancțiunile împotriva gigantului petrolier rus Lukoil. Sunt vizate și benzinăriile din România
Mediafax
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
DOLIU în presă! A murit jurnalistul Mihai Stănescu
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
20 de lucruri uimitoare despre creierul uman
EXTERNE Șoferii care vor primi bani dacă stau mult timp în trafic. Măsura, implementată din 2026
23:20
Șoferii care vor primi bani dacă stau mult timp în trafic. Măsura, implementată din 2026
FLASH NEWS Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control
23:18
Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control
EXTERNE S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje
22:52
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje
EXCLUSIV Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
22:27
Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
EXTERNE Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
22:23
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe

Cele mai noi