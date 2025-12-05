Prima pagină » Sport » Mihai Stoica amenință jucătorii de la FCSB. „Vor juca în echipa a doua”

05 dec. 2025, 09:13, Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că jucătorii care nu se vor ridica la nivelul așteptat vor ajunge la echipa a doua a clubului.

Dar, oficialul roș-albaștrilor a remarcat și doi fotbaliști la meciul cu UTA din Cupa României, pierdut 0-3 de către formația bucureșteană. Chiricheș și Dăncuș au fost lăudați de către Mihai Stoica.

„Noi am văzut aici pe cine ne putem baza și pe cine nu. Un fotbalist profesionist care își dorește să rămână în continuare la FCSB, să lupte pentru titularizare, să facă parte din lot, trebuie să se prezinte la cel mai înalt nivel al său indiferent de competiție, de oponent și de componența primului 11.

Chiar dacă nu o să nominalizez, aseară au fost unii care au arătat că nu prea își doresc să rămână în lotul nostru. Unii nu vor rămâne, iar alții vor rămâne până la sfârșitul contractului, dacă se vor prezenta așa, și vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea. Nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni. Vreau să văd responsabilitate, altruism, dedicare”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica i-a lăudat pe Chiricheș și Dăncuș. „Nu e normal ca un jucător care nu a mai jucat de 12 jocuri, revenit după o accidentare, să se prezinte impecabil din toate punctele de vedere, așa cum a făcut-o Chiricheș. Lângă el să evolueze un copil de 16 ani care a fost cel mai bun jucător al nostru cât l-a ținut motorul, Dăncuș, n-a pierdut niciun duel, iar alții să facă figurație, să nu țină o minge la picior sau să piardă aproape toate baloanele pe care le-au jucat”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

FCSB va juca derby-ul cu Dinamo sâmbătă, 6 decembrie, ora 20:30, în etapa 19 a Superligii.

