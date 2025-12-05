De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto

Ștergătoarele care scârțâie pot fi deranjante și periculoase în trafic. Cauzele principale pot fi uzura, murdăria sau unghiul incorect al ștergătoarelor. Ce puteți face pentru a rezolva problema.

Zgomotele și urmele pe care le lasă ștergătoarele pot avea mai multe cauze. Lama acestora poate fi uzată, rigidă sau poroasă din cauza vechimii. De asemenea, murdăria acumulată pe parbriz sau pe guma ștergătoarelor poate să contribuie la aceste probleme.

Alte cauze pot include uzura brațelor de susținere sau un unghi de contact necorespunzător al ștergătoarelor.

Cum faci ca ștergătoarele auto să nu mai scârțâie

Primul pas recomandat este verificarea stării ștergătoarelor. Dacă observați fisuri sau alte semne de deteriorare, acestea trebuie înlocuite.

Conform Automobil Clubul German (ADAC), cea mai mare organizație auto din Germania și unul dintre cele mai mari cluburi automobilistice din lume, schimbarea regulată a ștergătoarelor, la fiecare 12-24 de luni, este esențială pentru siguranța rutieră. Chiar și fără utilizare frecventă, lama se poate degrada în timp.

Curățarea ștergătoarelor trebuie făcută o dată la șase luni

Dacă nu există daune vizibile, o curățare temeinică poate fi suficientă. Curățați ștergătoarele la șase luni sau ori de câte ori este nevoie:

– folosiți o lavetă moale și umedă, împreună cu puțin detergent de vase, pentru a curăța lama. Evitați soluțiile de curățare agresive care pot deteriora materialul;

– uscați lama cu o cârpă moale și readuceți ștergătoarele în poziția inițială.

În cazul în care parbrizul este murdar, acesta trebuie curățat cu o soluție specială pentru sticlă, cu aceiași pași. În plus, trebuie verificat dacă brațul ștergătorului este îndoit, acest lucru poate cauza presiuni inegale. În cazul acesta, înlocuiți brațul sau ajustați unghiul cu un instrument special, pentru a îl alinia la 90 de grade față de curbura parbrizului.

După utilizarea unui program cu ceară pulverizată la spălătoria auto, curățați parbrizul cu o lavetă specială, disponibilă de obicei la casierie. Aceasta previne formarea urmelor cauzate de ceară.

Cum alegi ștergătoarele noi

Întâi trebuie verificat ambalajul pentru a te asigura că sunt compatibile cu modelul tău de mașină, dar și cu anul de fabricație. Există două tipuri principale: ștergătoare cu braț și ștergătoare cu lamă plată. Primele sunt mai ieftine, dar mai dificil de montat. Cele cu lamă plată sunt mai scumpe, însă oferă o performanță mai bună.

