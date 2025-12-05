5 Decembrie, calendarul zilei: Bogdan Stelea împlinește 58 de ani, Nicolae Văcăroiu face 82. Moare Regele Mihai I, la 96 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 5 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bogdan Stelea este unul dintre cei mai apreciați portari din istoria fotbalului românesc. Născut pe 5 decembrie 1967 la București, și-a început cariera la Dinamo București, unde a debutat în prima ligă în anii ‘80. Stilul său sigur, reflexele excelente și calmul în situații limită i-au adus rapid statutul de titular atât la club, cât și la națională. A evoluat la echipe precum Mallorca, Standard Liège, Salamanca sau Rapid București, demonstrând o adaptabilitate remarcabilă în campionate diferite. Pentru echipa națională a României a strâns peste 90 de selecții și a participat la trei Campionate Mondiale (1990, 1994, 1998) și două Campionate Europene. După retragerea din activitate, Bogdan Stelea a activat ca antrenor și comentator sportiv, rămânând o voce respectată în fotbalul românesc. Este amintit nu doar pentru performanțele sale, ci și pentru profesionalismul și longevitatea carierei sale.

Nicolae Văcăroiu este un politician român cunoscut pentru rolul său important în perioada post-comunistă. Născut la 5 decembrie 1943, la Cetatea de Baltă, el s-a remarcat inițial ca economist, ocupând funcții tehnice și administrative înainte de a intra pe scena politică națională. A devenit premier al României între 1992 și 1996, într-o etapă de tranziție economică dificilă, marcată de reforme lente și provocări sociale. Ulterior, Văcăroiu a continuat să joace un rol semnificativ în instituțiile statului, fiind ales președinte al Senatului și, pentru o perioadă scurtă în 2007, președinte interimar al României. De-a lungul carierei sale, a fost perceput ca un tehnocrat prudent, orientat spre stabilitate și continuitate instituțională. Este considerat o figură reprezentativă a primei etape politice de după 1989.

Regele Mihai I al României, născut pe 25 octombrie 1921 la Sinaia, este una dintre cele mai respectate și emblematice figuri ale istoriei moderne românești. A urcat pentru prima dată pe tron în 1927, la doar șase ani, iar apoi din nou în 1940, într-o perioadă marcată de război și instabilitate. Momentul definitoriu al domniei sale a fost actul de la 23 august 1944, când a decis arestarea mareșalului Ion Antonescu și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, scurtând astfel războiul și salvând numeroase vieți. După instaurarea regimului comunist, a fost forțat să abdice în 1947 și a trăit peste cinci decenii în exil. După 1989, Regele Mihai a revenit treptat în viața publică românească, devenind un simbol al demnității, continuității și reconcilierii. A murit pe 5 decembrie 2017, în Aubonne, Elveția, la vârsta de 96 de ani. Suferea de leucemie cronică și cancer, iar starea sa de sănătate s-a degradat treptat în lunile dinaintea decesului. Până la finalul vieții, a rămas o voce respectată, un reper moral și o figură centrală pentru susținătorii monarhiei constituționale.

Nașteri 🎂

🎂1870: Stan Poetaș 🇷🇴✯ general de armată în timpul Primului Război Mondial, fiind deseori creditat pentru multe victorii ale României din timpul războiului

🎂1890: Fritz Lang 🇩🇪🇺🇸🎥regizor. Cele mai faimoase filme ale sale au fost Metropolis (cel mai scump film al erei mute din cinematografie) și M, ambele realizate în Germania, înaintea emigrării sale în SUA

🎂1901: Walt Disney 🇺🇸🎥 câștigător de 22 de ori al premiilor Oscar

🎂1901: Werner Heisenberg 🇩🇪☢️ celebru fizician german, laureat Nobel pentru Fizică în 1932 și unul dintre fondatorii fizicii cuantice. S-a aflat ulterior în fruntea programului pentru arme nucleare al Germaniei Naziste

🎂1932: Little Richard 🇺🇸🎤 unul dintre primii muzicieni rock and roll

🎂1943: Nicolae Văcăroiu 🇷🇴🗣 cel de-al 55-lea prim-ministru al României între 1992 și 1996 din partea PDSR

🎂1946: Jose Carreras 🇪🇸🎼 unul dintre cei mai proeminenți tenori ai generației sale, datorită vocii sale care în tinerețe avea o puternică rezonanță lirică

🎂1965: John Rzeznik 🇺🇸🎤🎸 Goo Goo Dolls; Celebri pentru piesa Iris, din 1998

🎂1966: Patricia Kaas 🇫🇷🎤 recunoscută pentru vocea sa gravă, caracteristică altistelor. Având un timbru ușor gutural, a fost adesea comparată cu Marlene Dietrich sau cu Édith Piaf

🎂1967: Bogdan Stelea 🇷🇴⚽️ a jucat la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1990, 1994 și 1998

🎂1972: Ovidiu Stîngă 🇷🇴⚽️ a jucat la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1994 și 1998

🎂1973: Sorin Grindeanu 🇷🇴🗣

🎂1975: Ronnie O’Sullivan 🇬🇧🎱 poreclit The Rocket datorită faptului că lovește bilele cu mare viteză și precizie, precum și datorită rapidității sale de a termina seria loviturilor care îi aparține. Este unul dintre cei mai populari jucători de snooker

🎂1978: David Hodges 🇺🇸🎤 Evanescence

🎂1979: Cristina Vărzaru 🇷🇴🤾🏻‍♀️

🎂1998: Nicole Cherry 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️1791: Wolfgang Amadeus Mozart 🇦🇹🎼 Geniu al muzicii clasice. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian. Începând din luna noiembrie 1791 sănătatea i s-a degradat progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă, cu insuficiență renală. Cauza decesului nu este clară. Diagnosticul medicului constatator a fost hitziges Frieselfieber („febră cu eczemă”). Moare la doar 35 de ani

🕯️1870: Alexandre Dumas (tatăl) 🇫🇷✒️ autor de romane istorice de aventuri, prin care a devenit cel mai popular scriitor francez din lume, semnând mari opere, cum ar fi Cei trei mușchetari sau Contele de Monte-Cristo, în 1844. Fiul său, numit tot Alexandre Dumas, a fost și el scriitor, autor al cunoscutului roman Dama cu camelii

🕯️1926: Claude Monet 🇫🇷🎨 “Nu am decât meritul de a fi pictat întocmai după natură străduindu-mă să reproduc propriile impresii față de fenomene trecătoare și schimbătoare.”

🕯️2008: Anca Parghel 🇷🇴🎤 a fost o cântăreață și profesoară de jazz, fosta soție a pictorului Virgiliu Parghel

🕯️2008: Ticu Dumitrescu 🇷🇴🗣

🕯️2008: Paul Niculescu-Mizil 🇷🇴🗣

🕯️2013: Nelson Mandela 🇿🇦🗣 primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel

🕯️2017: Mihai I 🇷🇴🇬🇧🇨🇭♛ rege al României (1927-1930; 1940-1947)

🕯️2022: Kirstie Alley 🇺🇸🎬 cunoscută datorită rolului său din serialul Cheers, în care a interpretat personajul Rebecca Howe (între 1987 – 1993), câtigând un Emmy în 1991

Evenimente📋

📋🌱 Ziua Mondială a Solului (World Soil Day)

Calendar 🗒

🗒63 î.Hr.: Cicero ține ultimul său discurs îndreptat împotriva senatorului Lucius Sergius Catilina

🗒1492: Cristofor Columb a devenit primul european care a ajuns în insula Hispaniola (astăzi Haiti și Republica Dominicană)

🗒1703: Johann Sachs von Harteneck, primarul Sibiului este decapitat, după ce a criticat faptul că sașii, care reprezentau 10% din populația Transilvaniei, plăteau 60% din taxele percepute în principat

🗒1848: Președintele american James Knox Polk a declanșat celebra „goană dupa aur”, după ce a anunțat descoperirea de mari zăcăminte cu acest metal prețios în California

🗒1857: A apărut la București gazeta politică și literară „Naționalul”

🗒1864: Alexandru Ioan Cuza promulgă legea instrucțiunii, prima lege prin care învățământul era organizat în mod unitar și erau stabiliți anii de studiu: învățământul primar, de patru ani, gratuit și obligatoriu, cel secundar, de șapte ani și universitar, de trei ani

🗒1931: Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova a fost distrusă la ordinul lui Stalin

🗒1933: În SUA se încheie prohibiția. Decretată la 16 ian. 1920, prin aplicarea celui de-al 18-lea Amendament al Constituției SUA, care condamnă producerea, transportul sau comercializarea alcoolului, prohibiția nu a determinat, așa cum se dorise, o îmbunătățire a vieții sociale și economice, fiind marcată de corupție, crime și ilegalități

🗒1940: Într-o scrisoare adresată lui Ion Antonescu, Constantin I.C. Brătianu îi cere generalului să pună capăt dezordinii create de legionari, dezordine care ar putea amenința chiar independența țării

🗒1941: Marea Britanie declară război Finlandei, Ungariei și României

🗒2013: Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că textul Declarației de Independență, în care „limba română” este calificată drept limbă oficială a Republicii Moldova, prevalează asupra textului Constituției, care folosește denumirea de „limbă moldovenească”, deschizând calea pentru uzul oficial al denumirii de „limbă română” în actele oficiale și în administrația de stat

🗒2017: Moare de leucemie, la Aubonne, Elveția, ultimul suveran al României, Regele Mihai I, la vârsta de 96 de ani. Trupul neînsuflețit a fost adus în România pe 13 decembrie, iar funeraliile au avut loc pe 16 decembrie, în București. A fost înmormântat în Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală de la Curtea de Argeș, lângă soția sa Regina Ana. Autoritățile au declarat trei zile de doliu național

🗒2017: Comitetul Olimpic Internațional interzice Rusiei să participe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 pentru dopaj la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014

