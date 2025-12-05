Percheziții la o primărie din Dâmbovița și la două locuințe. Un casier ar fi încasat timp de un an bani de la mai mulți beneficiari

Percheziții la Primăria Văcărești din Dâmbovița și la două locuințe, după ce un casier ar fi reținut timp de un an banii mai multor beneficiari.

Casierul unei instituții publice din Dâmbovița și-ar fi însușit timp de aproape un an banii mai multor beneficiari. Acesta nu le-ar fi înmânat sumele, ci le-ar fi folosit pentru sine.

Percheziții la o primărie din Dâmbovița și la două locuințe

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Dâmbovița, la locuințele a două persoane fizice și la sediul unei instituții publice, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de delapidare. Pe surse, perchezițiile au loc și la Primăria Văcărești, unde lucra funcționarul.

Totodată, au fost puse în executare 2 mandate de aducere, persoanele identificate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările au reliefat faptul că, în perioada decembrie 2024 – septembrie 2025, o persoană, în calitate de funcționar public al unei unități administrativ-teritoriale, respectiv casier, nu ar fi înmânat mai multor beneficiari sume de bani, reținându-le și folosindu-le în interes personal.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu.

