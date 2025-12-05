Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân

La numai câțiva kilometri de Pitești, în satul Smeura, se află cel mai mare adăpost de câini din lume. Acesta a intrat în anul 2004 în Cartea Recordurilor, când acolo erau 3.000 de câini.

Acest adăpost, deschis în 2000, se întinde acum pe 4,5 hectare și găzduiește 6.000 de câini și 200 de pisici. A fost înființat de Ute Langenkamp, o nemțoaică impresionată de dramele în lanț ale câinilor fără stăpân din România.

Cel mai mare adăpost de câini din lume este în România

Afacerea este finanțată de Organizaţia Tierhilfe Hoffnung din Germania, cea care în 2005 a achiziționat terenul din Smeura, unde anterior a funcționat o fermă de vulpi. La ora actuală, „orașul câinilor” are 142 de angajați.

Potrivit Libertatea, centrul dispune de o clădire ultramodernă cu toate dotările medicale necesare, iar zeci de mii de câini sunt sterilizați anual gratuit aici.

Adăpostul care se află la doar câțiva kilometri de Pitești a intrat în Cartea Recordurilor. Imediat cum treci poarta, prima impresie este cea a organizării specifice nemțești a adăpostului. Toate clădirile sunt foarte bine compartimentate și marcate cu plăcuțe descriptive în română și germană, de la cea pentru birouri sau cea distinctă pentru puii de câini, până la Casa Pisicilor sau depozitul unde este adusă constant hrană cu TIR-uri din Germania.

Câinii și pisicile de acolo consumă trei tone de hrană pe zi

Câinii și pisicile de la Smeura consumă 3 tone de hrană în fiecare zi, iar cheltuielile lunare ale adăpostului se ridică la zeci de mii de euro. Eforturile umane și logistice sunt uriașe.

„În 2004, când adăpostul a intrat în Cartea Recordurilor, avea 3.000 de câini. Acum sunt 6.000 de câini și 200 de pisici. Suntem deja cumva suprapopulați și soluția pentru ca populația canină să nu mai crească este evident sterilizarea. Pe partea de finanțare, totul este asigurat de cei de la Tierhilfe Hoffnung din Germania. Și tot în Germania sunt zeci de puncte de colectare a hranei pentru adăpostul de aici de la Smeura. Sunt și numeroși voluntari în Germania care fac colectare de hrană pentru Smeura. În Germania, voluntariatul e ceva normal, o uzanță, iar pe noi ne ajută foarte mult”, povestește Ana-Maria Voicu, pentru sursa citată.

