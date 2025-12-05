Prima pagină » Actualitate » Județul aflat sub Cod Roșu de vânt. Temperaturile vor fi peste normalul perioadei în restul țării

05 dec. 2025, 09:21, Actualitate
Meteorologii ANM au anunțat că valorile termice se vor menține peste normalul climatologic pentru prima decadă a lunii decembrie. Un cod roșu de vânt puternic a fost emis vineri, 5 decembrie, pentru mai multe localități din județul Caraș-Severin.

Localitățile vizate sunt: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia.

Cod Roșu de vânt într-un județ din țară

„Se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului care vor depăși la rafală 90 km/h”a transmis ANM.

În regiunile extracarpatice, cerul va fi predominant închis, iar pe alocuri, în special în a doua parte a intervalului, vor fi semnalate ploi slabe sau burniță.

„În regiunile extracarpatice vremea va fi predominant închisă, cu nebulozitate persistentă pe tot parcursul intervalului, iar ploi slabe sau burniță vor fi pe alocuri, îndeosebi în a doua jumătate a intervalului”, transmite ANM.

În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar precipitații trecătoare sunt posibile în Banat și izolat în sudul Crișanei. „În vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi cantități de apă de 10–20 l/mp în masivele din sud-vestul țării”, precizează meteorologii.

Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cu viteze de 40–55 km/h, iar „pe parcursul zilei în sudul Banatului vor fi rafale de 60–70 km/h și de peste 80–90 km/h în zonele de munte, dar mai ales în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali”.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor menține peste normalul climatologic specific pentru această dată.

„Trecător se va semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 40–50 km/h”, mai transmit meteorologii.

Temperatura maximă va fi de 10–11 grade, iar cea minimă de 5–6 grade.

