Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă

Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă

05 dec. 2025, 05:15, Știri externe
Vladimir Putin a avut parte de o întâmpinare cu fast la sosirea sa în India. Hindușii au organizat ceremonii religioase dedicate lui Putin și au împânzit New Delhi cu portretul liderului rus, „venerat” aidoma unui zeu.

Cum a coborât din avion, Vladimir Putin  a admirat tinere femei efectuând dansuri tradiționale indiene. După ce s-au îmbrățișat ca doi prieteni, premierul indian Narendra Modi i-a oferit și un cadou:  o copie a textelor indiene vechi traduse în limba rusă din „Bhagavad Gita” (scripturi religioase sanscrite de mare importanță pentru hinduși) , iar ulterior, l-a poftit la un ospăț „informal”.

Putin a afirmat despre India că „nu mai este colonie britanică, ci o mare putere globală”, iar Modi a spus despre liderul rus că este un „bun prieten”.

Vizita lui Putin în India i-ar putea încurca pe occidentali

AP News informează că scopul călătoriei în India a fost întărirea relațiilor bilaterale și a legăturilor economice cu Moscova. Anul trecut, fostul președinte american Joe Biden a încercat să apropie SUA de India, sperând că va diminua influența  globală a organizației BRICS, dar fără prea mare succes.

Ambii lideri speră că vor obține avantaje prin cooperare economică în sectorul apărării, în domeniul energiei și la mobilitatea forței de muncă calificate. Există temeri pentru europeni: venirea lui  Putin la New Delhi ar putea să le compromită șansele Uniunii Europene și ale Statelor Unite de a negocia acorduri comerciale de mare importanță.

Obiectivele Moscovei prin întărilrea relațiilor cu New Delhi

Rusia și India au avut un acord comercial bilateral cu câștiguri de 68 de miliarde de dolari, expirat în martie anul acesta. Cele două puteri caută acum să încheie un acord comercial de 100 miliarde de dolari cu valabilitate până în 2030.

Este de așteptat ca India să cumpere avioanele de luptă rusești Su-30MKI și tehnologii pentru a-și dezvolta industria militară. În urma războiului cu Pakistan din luna mai,  indienii au spus încântați  că sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400 s-au dovedit eficiente.

India are nevoie de petrolul rusesc

Ultima iară când Putin a vizitat India a fost în 2021. De atunci, liderul rus se află într-un război de aproape 4 ani cu Kievul, dar și într-un război hibrid cu statele europene membre NATO. El s-a arătat deschis discuțiilor cu administrația Trump pentru implementarea unui acord de pace în Ucraina.  Putin și Modi și-au mai vorbit în septembrie, la Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, la patru luni după ce India și Pakistan au fost într-un război de câteva zile.

În august, ca răspuns pentru achiziționarea petrolului rusesc care alimentează mașina de război a Moscovei pentru Ucraina, președintele Trump a impus taxe vamale cu 25% mai mari asupra produselor indiene de import. India a încetat să mai achiziționeze petrol rusesc, sancționat în prezent de SUA. India, considerată cea mai populată țară de pe planetă, are în prezent nevoie de cantități mari de energie pentru 1,4 miliarde de consumatori.

Sursa Foto:  Kremlin.ru

