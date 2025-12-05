Sărbătoare la Casa Albă: Donald Trump și Prima Doamnă Melania aprind luminile bradului de Crăciun

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au dat startul sezonului sărbătorilor cu aprinderea luminilor Bradului Național de Crăciun. Molidul roșu de 10 metri din acest an provine din Pădurea Națională George Washington și Jefferson din Virginia. Bradul Național de Crăciun va putea fi admirat de vizitatori începând cu 6 decembrie.

Trump i-a permis Primei Doamne să aprindă luminile. După ce s-a numărat invers de la 5 la 1, Melania Trump a făcut un pas înainte și a apăsat un buton care a făcut ca bradul din spatele lor să strălucească cu luminițe aurii.

„Este o frumusețe”, a spus Trump.

Președintele Trump și-a exprimat dragostea pentru „toți marii noștri cetățeni”, inclusiv pentru cei pe care nu îl plac.

Trump: „Odată cu Nașterea Domnului, istoria omenirii s-a transformat din noapte în zi”

Trump, în vârstă de 79 de ani, a făcut remarca neobișnuit de sentimentală la scurt timp după ce a citat exemplul lui Iisus Cristos.

„Odată cu Nașterea lui Iisus, istoria omenirii s-a transformat din noapte în zi. Cuvântul și exemplul Său ne cheamă să ne iubim unii pe alții, să ne slujim unii pe alții și să onorăm adevărul sacru că fiecare copil este creat special după chipul lui Dumnezeu”, a spus Trump, îmbrăcat cu o haină închisă la culoare și mănuși.

„Vreau să îmi transmit respectul profund și dragostea către toți cetățenii noștri: 350 de milioane de oameni. Îi iubim pe toți, fie că vă plac sau nu. Îi iubim pe toți. Vrem să avem grijă de toată lumea. Trebuie să avem grijă de toată lumea din țara noastră.”

Trump a insultat foarte mulți oameni în ultima perioadă

Atitudinea prietenoasă a lui Trump vine după ce a jignit în mod repetat adversarii politici din Partidul Democrat, ecologiștii, somalezii, afganii, aproape toți sud-americanii, inclusiv pe jurnaliști pe care i-a etichetat „urâți”, „proști” și „teribili”.

Unei jurnaliste i-a spus „taci, purcelușo!” după ce aceasta a întrebat despre dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, iar pe alta a întrebat-o „ești proastă?”.

Sursa Foto: The White House

