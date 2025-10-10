Dan Tanasă-AUR, reacție NERVOASĂ după scandalul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la congresul UDMR: „Este o rușine națională/sfidează Constituția și unitatea națională”

Deputatul AUR Dan Tanasă a avut o reacție nervoasă la vederea premierului Ilie Bolojan care a stat în poziție de drepți la intonarea imnului Ținutului Secuiesc, cu ocazia Congresului UDMR, de vineri, de la Cluj.

Reprezentantul AUR consideră că premierul Bolojan este o „rușine națională” care „alege să stea respectuos în fața unei manifestații care sfidează Constituția și unitatea națională”, transmite acesta într-o reacție pentru Gândul.

„Ilie Bolojan a stat drept la imnul Ținutului Secuiesc ca și cum ar fi premierul unei provincii străine, nu al României. Este o rușine națională. În loc să apere simbolurile statului român, alege să stea respectuos în fața unei manifestații care sfidează Constituția și unitatea națională. Un astfel de comportament este de neacceptat pentru un prim-ministru al României.”

„Domnule Bolojan, nu sunteți un președinte de scară de bloc”, îi mai transmite Tanasă, care acuză că „actuala guvernare a pierdut orice urmă de demnitate națională”.

„Pe pământ românesc se cântă imnul României, nu al unei regiuni inventate de extremiștii de la Budapesta. Faptul că Bolojan a stat drept, impasibil, în timp ce era intonat imnul Ținutului Secuiesc, este dovada clară că actuala guvernare a pierdut orice urmă de demnitate națională. Domnule Bolojan, nu sunteți un președinte de scară de bloc care trebuie să fie „politicos” la un eveniment etnic. Sunteți premierul României și aveți datoria să apărați tricolorul, nu să-l ascundeți după scuze diplomatice.”

La final, AUR cere explica’ii publice din partea Guvernului și o „reacție fermă” din partea lui Nicușor Dan.

„Românii din Harghita, Covasna și Mureș sunt abandonați de ani de zile, iar acum, sub privirea pasivă a Guvernului, vedem cum se cântă imnuri separatiste în aplauzele miniștrilor. Este o bătaie de joc față de toți cei care cred în unitatea și suveranitatea României. AUR cere explicații publice din partea Guvernului și o reacție fermă din partea președintelui Nicuşor Dan. România nu poate fi batjocorită sub ochii premierului care, în loc să apere demnitatea națională, o calcă în picioare prin tăcere și complicitate.”

