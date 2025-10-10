La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat

Moment tensionat la congresul UDMR, care are loc vineri. După intonarea imnului României, s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Sorin Grindeanu a ieșit din sală, Ilie Bolojan a rămas, însă, în poziție de drepți, lângă Viktor Orban.

Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România a început vineri, în județul Cluj.

Sunt prezenți la eveniment premierul Ilie Bolojan și omologul său ungar, Viktor Orban.

De asemenea, la Congresul UDMR participă, în calitate de invitat, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Deși, inițial, Nicușor Dan era așteptat la eveniment, până la urmă șeful statului nu a mai participat.

Sorin Grindeanu, care stătea în primul rând, alături de Ilie Bolojan, a părăsit sala imediat ce au început primele acorduri ale cântecului patriotic. În schimb, premierul României a rămas în poziție de drepți, lângă Viktor Orban.

Al 17-lea congres al UDMR se desfășoară în prezența a circa 1.000 de participanți.

