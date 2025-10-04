Dan Voiculescu, patronul Intact, a vorbit, în cadrul podcastului „Fain & Simplu”, despre averea ultimului președinte al României comuniste, Nicolae Ceaușescu. Mogulul a oferit detalii surprinzătoare despre ce s-a întâmplat cu banii lui Ceaușescu, după ce a fost executat în decembrie ’89.

Dan Voiculescu a făcut dezvăluiri inedite despre averea fostului președinte Nicolae Ceaușescu, într-un dialog cu gazda podcastului Mihai Morar.

Mulți ani s-a crezut că mogulul Antenelor ar fi fost beneficiarul direct al valutei banilor pe care Nicolae Ceaușescu i-ar fi depozitat în conturi din afară. Voiculescu este, însă, de părere că fostul președinte era atât de încrezător în puterea pe care o deținea, încât nu s-ar fi gândit să recurgă la o astfel de măsură.

„Banii lui și Ceaușescu la cine au rămas. Părerea mea e că n-a avut banii ai lui. El era atât de puternic și încrezător în el, încât nu cred că s-a nu cred că s-a gândit să-și pună undeva bani afară. Eu cred că existau bani ai comitetului central al PCR în conturi „, a declarat Dan Voiculescu.

Cum și-a construit Dan Voiculescu averea în perioada lui Nicolae Ceaușescu

Dan Voiculescu și-a construit imperiul politico-financiar, ca angajat al firmei Crescent Austria, companie care își găsește rădăcinile în colaborarea mogulului cu Securitatea regimului ceaușist. Cu toate acestea, patronul trustului Intact a negat legăturile dintre Crescent și Securitate.

Prin grupul de companii Crescent s-au derulat o mare parte din exporturile Republicii Socialiste România în anii ’80. Compania Crescent a avut un impact foarte mare în economia românească și după 1989, fiind implicată inclusiv în preluarea ICA