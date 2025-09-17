Prima pagină » Știri externe » Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978

Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978

17 sept. 2025, 16:35, Știri externe
Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
Galerie Foto 8

Președintele SUA Donald Trump este doar ultimul dintr-o lungă serie de lideri politici care au beneficiat de tradiționalul fast al vizitelor de stat în Marea Britanie, inclusiv celebrele plimbări în caleașca regală.

Printre ei s-au numărat Nicolae Ceaușescu (în 1978), împăratul Hirohito al Japoniei, Vladimir Putin, George W. Bush, Xi Jinping și, cel mai recent, Emmanuel Macron.

De obicei, monarhul Marii Britanii găzduiește doar una sau două vizite de stat pe an.

Regina Elisabeta a II-a a găzduit 113 vizite de stat în perioada în care a fost monarh, din 1952 până la moartea sa în 2022. Regele Charles al III-lea a găzduit cinci vizite de stat de la ascensiunea sa pe tron în 2022, vizita lui Trump fiind a șasea.

Ceremonialul britanic este complex, și monarhia folosește mai multe calești, cea mai celebră fiind “Gold State Coach”, care datează din 1762 și care a fost folosită la ceremonia Jubileului de Platină a reginei Elisabeta și la încoronarea regelui Charles al III-lea.

Uriașa trăsură are 7,5 metri lungime, 3,6 metri înălțime, cântărește patru tone și este nevoie de opt cai pentru a o trage. Din cauza vechimii și greutății, este folosită doar la viteza unui mers de om.

La sosirea la Windsor, Trump și regele Charles au mers împreună în caleașca “Irish State Coach”, care a fost construită în 1851. Regina Camilla și prima doamnă Melania Trump îi urmau în caleașca “Scottish State Coach”, care datează din 1830.

Vizita lui Nicolae Ceaușescu din 1978. Impresiile reginei despre liderul României și avertismentul primit de la francezi

Regina Elisabeta a II-a și Ducele de Edinburgh împreună cu președintele Nicolae Ceaușescu al României și soția sa Elena Ceaușescu la Claridges din Londra, în timpul unui banchet oferit de partea română în onoarea reginei și a prințului Philip în timpul vizitei de stat.

În iunie 1978, Nicolae Ceaușescu a efectuat o vizită de stat în Marea Britanie, prima vizită a unui șef de stat comunist în Marea Britanie.

Printre altele, Ceaușescu a semnat un acord de licență de 200 de milioane de lire sterline între guvernul român și British Aerospace pentru producția a peste optzeci de avioane BAC One-Eleven.

În ciuda protocolului public organizat de către regină, inclusiv plimbarea în caleașca regală, în privat regina Elisabeta considera că cuplul Ceaușescu au „sânge pe mâini”.

Drept urmare, ea a luat măsuri pentru a evita întâlnirile cu familia Ceaușescu. Autorul Robert Hardman scrie:

„Ea decis că cel mai bun curs de acțiune era să se ascundă în spatele unui tufiș, mai degrabă decât să poarte o conversație politicoasă”.

Regina primise și un telefon de la președintele francez Giscard d’Estaing care o avertizase că în timpul recentei lor șederi la Paris, oaspeții români furaseră din locuințe și dăduseră și găuri în pereți în timp ce căutau microfoane.

În 1989, cu o zi înainte de execuția sa, lui Ceaușescu i s-a luat înapoi decorația de Cavaler al Onorabilului Ordin al Băii, iar însemnele Ordinului Steaua Republicii Socialiste România pe care Ceaușescu le acordase reginei în timpul vizitei i-au fost returnate.

Multe vizite de stat, perturbate de proteste

În 1971, împăratul Hirohito al Japoniei a efectuat o vizită de stat în Marea Britanie, într-o perioadă în care sentimentul anti-japonez era răspândit. Hirohito, care fusese șef de stat al Japoniei în timpul războiului, a fost întâmpinat de veterani furioși și foști prizonieri de război britanici, care au protestat în special stând în tăcere în timp ce trăsura sa deschisă trasă de cai trecea prin Londra.

Mii de protestatari s-au aliniat pe traseul spre Palatul Buckingham, unii întorcându-și spatele și purtând mănuși roșii pentru a simboliza militarii britanici uciși în război.

În 2003, proteste au avut loc la Londra și în timpul vizitei președintelui Vladimir Putin.

Activiștii pentru drepturile omului se propuneau implicării Rusiei în cel de-al doilea război din Cecenia. Au existat, de asemenea, proteste cu privire la sprijinul Rusiei pentru programul nuclear iranian.

În timpul vizitei lui Putin la Edinburgh, un protestatar a fost arestat după ce a intrat în fața cortegiului de-a lungul Royal Mile.

Vizita lui George Bush în 2003

Noiembrie 2003 a marcat vizita de stat a lui George W. Bush în Marea Britanie, în timpul căreia președintele SUA a fost întâmpinat de proteste anti-război la Londra. Cinci milioane de lire sterline au fost cheltuite pentru întărirea securității pentru vizita de patru zile a lui Bush.

Între 100.000 și 200.000 de oameni au luat parte la proteste, cerând demisia atât a lui Bush, cât și a prim-ministrului britanic Tony Blair, din cauza conflictului din Irak.

Un protestatar a fost arestat după ce a încercat să arunce un ou în cortegiul prezidențial.

Impresiile reginei după întâlnirea cu Xi Jinping

În 2015, britanicii l-au întâmpinat pe Xi Jinping cu mare fast, inclusiv o salvă de 41 de tunuri în Green Park și o salvă simultană de 62 de tunuri la Turnul Londrei și City of London (103 tunuri în total, mai mult decât prevedea protocolul pentru vizite de stat).

În timpul acestei vizite, susținătorii lui Xi – în principal studenți chinezi de la universitățile britanice – au fluturat steaguri și bannere și au purtat un dragon pe care scria mesajul „Bine ai venit Big Buddy Xi”.

La câteva zile după vizita de stat a lui Xi Jinping, documente publicate de Amnesty UK au dezvăluit „că ambasada chineză a transportat steaguri, pălării, tricouri și alte mărfuri pro-China ca bagaj diplomatic pentru a face o demonstrație de forță și sprijin pentru președintele în vizită”.

Acest lucru a fost făcut pentru a contracara activiștii mișcării de independență tibetane care s-au adunat pentru a demonstra împotriva abuzurilor drepturilor omului de către China în Regiunea Autonomă Tibet.

În mai 2016, regina Elisabeta a II-a a fost surprinsă făcând o remarcă că chinezii „au fost foarte nepoliticoși cu ambasadorul” în timpul vizitei.

În 2018, au avut loc proteste în timpul vizitei prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Activiștii pentru drepturile omului protestau împotriva crimelor de război comise în timpul intervenției conduse de Arabia Saudită în Yemen.

Proteste uriașe în timpul primei vizite a lui Donald Trump în Marea Britanie

În 2019, a existat o mișcare de protest în masă împotriva vizitei președintelui american Donald Trump. Peste 1,8 milioane de oameni au semnat o petiție adresată Guvernului britanic prin care cereau ca Trump „să nu fie invitat să facă o vizită oficială de stat”. Aceasta este încă una dintre cele mai mari petiții din Marea Britanie vreodată.

Peste 250.000 de persoane au participat la un marș la Londra și peste 400.000 în întreaga Marea Britanie, oamenii exprimându-și opoziția și spunând clar că Trump nu este binevenit.

Vizita istorică a lui Emmanuel Macron din 2025

În 2025, vizita de stat a președintelui francez Emmanuel Macron, din 8-10 iulie, a marcat prima vizită de stat a unui președinte francez în Marea Britanie din 2008 și prima a unui lider politic al Uniunii Europene după Brexit.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce se află pe AGENDA lui Donald Trump la a doua vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va fi primit cu fast de Regele Charles

Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația

Citește și

EXTERNE Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor
17:50
Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor
EXTERNE Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA
17:43
Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA
COMERȚ Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu
17:41
Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu
PEDEAPSĂ maximă pentru italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani
17:34
PEDEAPSĂ maximă pentru italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani
APĂRARE Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză”
17:21
Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză”
INEDIT În ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție, un francez a câștigat la LOTO… pentru a doua oară
17:09
În ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție, un francez a câștigat la LOTO… pentru a doua oară
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Evz.ro
Cum a aflat Mădălina Ghenea că e înșelată. Detaliul uluitor lăsat de amantă
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce i-a făcut artistul după atacul public e INCREDIBIL: "Urât spus. Eu nu știam cine e". Pus la zid pentru relațiile cu femei tinere, artistul a luat o DECIZIE DRASTICĂ 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Un cap mumificat din Bolivia, vechi de 350 de ani, nu este ce au crezut cercetătorii
ALERTĂ Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației
18:32
Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației
BREAKING NEWS Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină
18:24
Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină
EDITORIAL MARILE semne de întrebare și MARILE controverse din jurul acuzării lui Georgescu. Cum a distrus președintele Nicușor Dan prezumția de nevinovăție
18:23
MARILE semne de întrebare și MARILE controverse din jurul acuzării lui Georgescu. Cum a distrus președintele Nicușor Dan prezumția de nevinovăție
VIDEO De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului
18:14
De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului
SPORT Agenții FIFA, implicați în scandalul care ZGUDUIE fotbalul românesc. CÂȘTIGURI de milioane de euro cu ajutorul jucătorilor impresariați
18:08
Agenții FIFA, implicați în scandalul care ZGUDUIE fotbalul românesc. CÂȘTIGURI de milioane de euro cu ajutorul jucătorilor impresariați
ACTUALITATE O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor
17:58
O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor