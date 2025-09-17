Președintele SUA Donald Trump este doar ultimul dintr-o lungă serie de lideri politici care au beneficiat de tradiționalul fast al vizitelor de stat în Marea Britanie, inclusiv celebrele plimbări în caleașca regală.

Printre ei s-au numărat Nicolae Ceaușescu (în 1978), împăratul Hirohito al Japoniei, Vladimir Putin, George W. Bush, Xi Jinping și, cel mai recent, Emmanuel Macron.

De obicei, monarhul Marii Britanii găzduiește doar una sau două vizite de stat pe an.

Regina Elisabeta a II-a a găzduit 113 vizite de stat în perioada în care a fost monarh, din 1952 până la moartea sa în 2022. Regele Charles al III-lea a găzduit cinci vizite de stat de la ascensiunea sa pe tron în 2022, vizita lui Trump fiind a șasea.

Ceremonialul britanic este complex, și monarhia folosește mai multe calești, cea mai celebră fiind “Gold State Coach”, care datează din 1762 și care a fost folosită la ceremonia Jubileului de Platină a reginei Elisabeta și la încoronarea regelui Charles al III-lea.

Uriașa trăsură are 7,5 metri lungime, 3,6 metri înălțime, cântărește patru tone și este nevoie de opt cai pentru a o trage. Din cauza vechimii și greutății, este folosită doar la viteza unui mers de om.

La sosirea la Windsor, Trump și regele Charles au mers împreună în caleașca “Irish State Coach”, care a fost construită în 1851. Regina Camilla și prima doamnă Melania Trump îi urmau în caleașca “Scottish State Coach”, care datează din 1830.

Vizita lui Nicolae Ceaușescu din 1978. Impresiile reginei despre liderul României și avertismentul primit de la francezi

În iunie 1978, Nicolae Ceaușescu a efectuat o vizită de stat în Marea Britanie, prima vizită a unui șef de stat comunist în Marea Britanie.

Printre altele, Ceaușescu a semnat un acord de licență de 200 de milioane de lire sterline între guvernul român și British Aerospace pentru producția a peste optzeci de avioane BAC One-Eleven.

În ciuda protocolului public organizat de către regină, inclusiv plimbarea în caleașca regală, în privat regina Elisabeta considera că cuplul Ceaușescu au „sânge pe mâini”.

Drept urmare, ea a luat măsuri pentru a evita întâlnirile cu familia Ceaușescu. Autorul Robert Hardman scrie:

„Ea decis că cel mai bun curs de acțiune era să se ascundă în spatele unui tufiș, mai degrabă decât să poarte o conversație politicoasă”.

Regina primise și un telefon de la președintele francez Giscard d’Estaing care o avertizase că în timpul recentei lor șederi la Paris, oaspeții români furaseră din locuințe și dăduseră și găuri în pereți în timp ce căutau microfoane.

În 1989, cu o zi înainte de execuția sa, lui Ceaușescu i s-a luat înapoi decorația de Cavaler al Onorabilului Ordin al Băii, iar însemnele Ordinului Steaua Republicii Socialiste România pe care Ceaușescu le acordase reginei în timpul vizitei i-au fost returnate.

Multe vizite de stat, perturbate de proteste

În 1971, împăratul Hirohito al Japoniei a efectuat o vizită de stat în Marea Britanie, într-o perioadă în care sentimentul anti-japonez era răspândit. Hirohito, care fusese șef de stat al Japoniei în timpul războiului, a fost întâmpinat de veterani furioși și foști prizonieri de război britanici, care au protestat în special stând în tăcere în timp ce trăsura sa deschisă trasă de cai trecea prin Londra.

Mii de protestatari s-au aliniat pe traseul spre Palatul Buckingham, unii întorcându-și spatele și purtând mănuși roșii pentru a simboliza militarii britanici uciși în război.

În 2003, proteste au avut loc la Londra și în timpul vizitei președintelui Vladimir Putin.

Activiștii pentru drepturile omului se propuneau implicării Rusiei în cel de-al doilea război din Cecenia. Au existat, de asemenea, proteste cu privire la sprijinul Rusiei pentru programul nuclear iranian.

În timpul vizitei lui Putin la Edinburgh, un protestatar a fost arestat după ce a intrat în fața cortegiului de-a lungul Royal Mile.

Vizita lui George Bush în 2003

Noiembrie 2003 a marcat vizita de stat a lui George W. Bush în Marea Britanie, în timpul căreia președintele SUA a fost întâmpinat de proteste anti-război la Londra. Cinci milioane de lire sterline au fost cheltuite pentru întărirea securității pentru vizita de patru zile a lui Bush.

Între 100.000 și 200.000 de oameni au luat parte la proteste, cerând demisia atât a lui Bush, cât și a prim-ministrului britanic Tony Blair, din cauza conflictului din Irak.

Un protestatar a fost arestat după ce a încercat să arunce un ou în cortegiul prezidențial.

Impresiile reginei după întâlnirea cu Xi Jinping

În 2015, britanicii l-au întâmpinat pe Xi Jinping cu mare fast, inclusiv o salvă de 41 de tunuri în Green Park și o salvă simultană de 62 de tunuri la Turnul Londrei și City of London (103 tunuri în total, mai mult decât prevedea protocolul pentru vizite de stat).

În timpul acestei vizite, susținătorii lui Xi – în principal studenți chinezi de la universitățile britanice – au fluturat steaguri și bannere și au purtat un dragon pe care scria mesajul „Bine ai venit Big Buddy Xi”.

La câteva zile după vizita de stat a lui Xi Jinping, documente publicate de Amnesty UK au dezvăluit „că ambasada chineză a transportat steaguri, pălării, tricouri și alte mărfuri pro-China ca bagaj diplomatic pentru a face o demonstrație de forță și sprijin pentru președintele în vizită”.

Acest lucru a fost făcut pentru a contracara activiștii mișcării de independență tibetane care s-au adunat pentru a demonstra împotriva abuzurilor drepturilor omului de către China în Regiunea Autonomă Tibet.

În mai 2016, regina Elisabeta a II-a a fost surprinsă făcând o remarcă că chinezii „au fost foarte nepoliticoși cu ambasadorul” în timpul vizitei.

În 2018, au avut loc proteste în timpul vizitei prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Activiștii pentru drepturile omului protestau împotriva crimelor de război comise în timpul intervenției conduse de Arabia Saudită în Yemen.

Proteste uriașe în timpul primei vizite a lui Donald Trump în Marea Britanie

În 2019, a existat o mișcare de protest în masă împotriva vizitei președintelui american Donald Trump. Peste 1,8 milioane de oameni au semnat o petiție adresată Guvernului britanic prin care cereau ca Trump „să nu fie invitat să facă o vizită oficială de stat”. Aceasta este încă una dintre cele mai mari petiții din Marea Britanie vreodată.

Peste 250.000 de persoane au participat la un marș la Londra și peste 400.000 în întreaga Marea Britanie, oamenii exprimându-și opoziția și spunând clar că Trump nu este binevenit.

Vizita istorică a lui Emmanuel Macron din 2025

În 2025, vizita de stat a președintelui francez Emmanuel Macron, din 8-10 iulie, a marcat prima vizită de stat a unui președinte francez în Marea Britanie din 2008 și prima a unui lider politic al Uniunii Europene după Brexit.

