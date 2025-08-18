Prima pagină » Actualitate » Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează

Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează

18 aug. 2025, 17:35, Actualitate
Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că primul strat de gheață al Patinoarului Berceni Arena este gata. Programul „Creștem Campioni” este o inițiativă a Primăriei Sectorului 4 din București, destinată copiilor cu vârste între 4 și 12 ani care locuiesc în acest sector. Scopul programului este de a oferi cursuri gratuite de inițiere în patinaj pe gheață, desfășurate la Patinoarul Berceni Arena.

„Zilele acestea, aplicăm și marcajele specifice, pentru ca, la început de septembrie, suprafața de joc să poată fi folosită atât de către sportivii profesioniști, cât și de cursanții programului „Creștem Campioni”, pe care îl vom derula și în acest sezon!”, este mesajul transmis de primarul Daniel Băluță.

Sursă foto: Daniel Băluță facebook

