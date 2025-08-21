De ce a părăsit Dragoș BUCUR juriul de la „Românii au talent”. Îndrăgitul actor a spus tot pe Facebook și a anunțat ce planuri de viitor are

Dragoș Bucur a luat o decizie neașteptată: după ani în care a fost o prezență constantă pe micile ecrane, actorul și prezentatorul TV a anunțat că se retrage temporar din lumina reflectoarelor.

Decizia vine la finalul a trei sezoane în care s-a remarcat ca jurat la „Românii au talent”.

Bucur: „Emisiunea continuă fără mine”

Mesajul său publicat pe rețelele de socializare a luat prin surprindere publicul și mulți s-au arătat întristați de vestea aflată.

Actorul, unul dintre cei mai apreciați din televiziunea românească, a confirmat că și-a încheiat colaborarea cu PRO TV și că va lua o pauză de televiziune.

„Acum trei ani am intrat în echipa «Românii au talent». Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună!”, a scris Bucur.

Dragoș Bucur a fost parte din echipa juriului începând cu 2022 și timp de trei sezoane s-a remarcat ca una dintre prezențele carismatice și apreciate ale show-ului.

Retragerea sa a luat prin surprindere mulți fani, mai ales că în ultimii ani actorul devenise o prezență constantă pe micile ecrane.

Ce planuri de viitor are

În mesajul său, Bucur a mulțumit colegilor și a transmis că pauza este temporară.

El a dezvăluit că urmează să revină pe marele ecran și i-a invitat pe urmăritori să îl urmărească în continuare în proiectul de suflet realizat alături de familia sa, „Bucurii la țară”, un vlog popular în mediul online, pregătit pentru un nou sezon plin de surprize.

„De anul acesta, «Românii au talent» merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a mai transmis actorul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FOTO / Dragoș Bucur, despre mutarea la țară. ”E bine să ai o carieră înfloritoare, e bine să ai BANI. Nu sunt ipocrit”

FOTO / În ce a investit Dragoș Bucur BANII. ”Nu sunt cel mai mare afacerist din lume”

FOTO / Dragoș Bucur, despre boala cu care se confruntă. ”Eu am DIABET de 23 de ani şi nu mi-a afectat deloc cariera”