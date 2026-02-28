De ce are luna Februarie doar 28 de zile, iar în anii bisecți 29

Februarie, a doua lună a calendarului gregorian, este diferită de toate celelalte luni pentru este cu cel puțin două zile mai scurtă. În timp ce majoritatea lunilor au 30 sau 31 de zile, februarie are doar 28 de zile în anii obișnuiți și 29 de zile în anii bisecți.

Pentru a înțelege particularitățile lunii februarie, trebuie să privim mai întâi istoria calendarului. Calendarul gregorian modern, introdus de Papa Grigore al XIII-lea în 1582, este o variantă îmbunătățită a calendarului iulian, stabilit de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr. Calendarul iulian avea 365 de zile, cu o zi suplimentară adăugată la fiecare patru ani, sistem care stă la baza anului bisect folosit și astăzi.

De ce lunii a douăsprezecea i se zice a zecea (decembrie)

Calendarul iulian a fost revoluționar. Cele zece luni de aproximativ 36 de zile au fost înlocuite de douăsprezece de aprox. 30 de zile. Cele două luni, din mijlocul verii, au fost numite în omagiul adus dictatorului Iulius Cezar – Iulie și August în onoarea împăratului Augustus. Astfel, luna a șaptea – septembrie a devenit a noua, a opta – octombrie a devenit a zecea, a noua – noiembrie a devenit a unsprezecea iar a zecea – decembrie – a devenit a douăsprezecea.

Povestea lunii februarie

Decizia de a atribui lunii februarie doar 28 de zile a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv dorința de a crea un calendar echilibrat. Romanii încercau să reflecte ciclurile lunare, un ciclu complet al Lunii având aproximativ 29,5 zile. Pentru a alterna lunile între 30 și 31 de zile, februarie a fost stabilită la 28 de zile.

Totuși, această organizare nu a fost lipsită de probleme. Documentele istorice arată că februarie a fost modificată de mai multe ori pentru a se alinia ciclurilor lunare și nevoilor agricole. Calendarul roman timpuriu includea chiar și luni suplimentare introduse temporar pentru a sincroniza anul cu anotimpurile, ceea ce crea confuzie. În final, structura de 28 de zile pentru februarie a fost stabilizată odată cu calendarul iulian.

