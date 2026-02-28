Emmanuel Macron, prima reacție după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Escaladarea periculoasă trebuie să înceteze”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis primul mesaj, după ce SUA și Israel au atacat Iranul, precizând că situația are „consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”.

„Escaladarea actuală este periculoasă pentru toată lumea. Ea trebuie să înceteze”, a declarat acesta.

Emmanuel Macron a precizat, de asemenea, că Franța este pregătită să mobilizeze resursele necesare pentru a-și sprijini și proteja partenerii apropiați, dacă aceștia vor solicita acest lucru.

„În acest moment crucial, sunt luate toate măsurile pentru a asigura securitatea teritoriului nostru național, a cetățenilor noștri și a intereselor noastre în Orientul Mijlociu”, a adăugat Macron, subliniind că Franța este pregătită să mobilizeze „resursele necesare pentru a-și proteja cei mai apropiați parteneri, dacă aceștia o vor solicita”.

„Escaladarea actuală este periculoasă pentru toată lumea”

„Escaladarea actuală este periculoasă pentru toată lumea. Trebuie să înceteze. Regimul iranian trebuie să înțeleagă că nu are acum altă opțiune decât să se angajeze în negocieri de bună-credință pentru a pune capăt programelor sale nucleare și de rachete balistice, precum și acțiunilor sale de destabilizare a regiunii. Acest lucru este absolut esențial pentru securitatea tuturor celor din Orientul Mijlociu.

Poporul iranian trebuie, de asemenea, să își poată construi viitorul liber. Masacrele comise de regimul islamic îl discreditează și impun ca poporului să i se dea o voce. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.

Fidelă principiilor sale și conștientă de responsabilitățile sale internaționale, Franța solicită o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Sunt în contact strâns cu partenerii noștri europeni și cu prietenii noștri din Orientul Mijlociu” a transmis Emmanuel Macron pe X.

