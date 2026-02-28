Radu Miruță: „România nu este o ţară săracă. E o țară sărăcită”. Declarații despre armata voluntară și pensiile militarilor

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a făcut mai multe declarații despre armata voluntară, pensiile militarilor, dar și despre norma de hrană a militarilor.

Invitat în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, Radu Miruță a vorbit despre programul de pregătire militară voluntară, primul astfel de program după 19 ani. El a precizat că tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care vor să participe voluntar vor participa la un stagiu militar timp de patru luni, iar la final vor primi suma de aproximativ 15.000 de lei net. În funcție de bugetul disponibil, Ministerul își propune să ocupe între 1.000 și 3.000 de locuri.

Ministrul Apărării a declarat, de asemenea, că armata s-a modernizat mult în ultimii ani: „Eu cred că pentru unii este atractiv, pentru că este un serviciu sigur. Este o armată care s-a modernizat mult faţă de ce îmi povesteşte mie tatăl meu pe vremea când făceau ei armata. Pentru unii este şi o pasiune de a purta haina militară. Eu cred că asta e frumuseţea democraţiei, să găsim instrumente care să-i convingă pe unii că pentru ei este avantajos să rămâi acolo”.

„Nu se taie norma de hrană”

În plus, Radu Miruță a vorbit și despre norma de hrană, mai exact despre propunerea de reducere a acesteia. Ministrul a precizat că a existat propunerea de reducere a normei de hrană, dar a fost blocată. Cu toate acestea, nu a dezvăluit cine a inițiat această propunere: „Nu se taie norma de hrană. Nu s-a tăiat norma de hrană. S-a pus această problemă foarte vehement, să se taie norma de hrană, şi uitaţi că e un avantaj că e un ministru civil, politic, care a pus piciorul în prag şi care a avut argumente”.

De asemenea, Ministrul Apărării a discutat despre creșterea vârstei de pensionare în sistem. El a declarat că vârsta medie de pensionare în Ministerul Apărării Naționale este de 52 de ani, în condițiile în care militarii se pot pensiona la 48 de ani. Radu Miruță a mai precizat că pensia medie în cadrul ministerului este de 5.008 lei.

„România e o țară sărăcită, nu săracă”

În cadrul aceleiași discuții, Radu Miruță a mai spus că România nu este o țară săracă, ci o țară sărăcită deoarece „au venit unii certați cu școala, care nu au reușit să facă în viață nimic”,

„România nu este o ţară săracă şi am văzut-o cu ochii mei pentru restul vieţii la Ministerul Economiei. E o ţară sărăcită. Au venit unii certaţi cu şcoala, care n-au reuşit să facă în viaţă nimic şi au fost paraşutaţi politic în câte o funcţie, s-au văzut cu putere politică, depăşiţi de situaţie şi au început să împartă bani în stânga şi în dreapta, fără a se uita ce se întoarce din banii ăia”, a adăugat Ministrul Apărării.

