Numărul victimelor care și-au pierdut viața în urma atacului israelian de sâmbătă dimineața a crescut la 60, transmite ediția în engleză a AlJazeera. Israel și SUA au atacat masiv sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă generală în întreaga țară. Orientul Mijlociu este în alertă maximă.
UPDATE ora 16.20. Numărul de victime ucise de forțele Israelului la școala de fete a ajuns la 60, susține Iranul. Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al Ministrului Sănătății, a postat pe X că până în prezent, 60 de copii și-au pierdut viața după atacul israelian fulgerător de sâmbătă dimineață.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Agenția de știri iraniană Mehr a relatat că cel puțin 2 studenți au fost uciși de un atac care a lovit o școală din partea de est a Teheran.
Anterior, 5 eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, fiind primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relateazăAssociated Press. Potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, acest atac a avut loc la Minab, în provincia Hormozgan.
Un bărbat a fost rănit uşor în nordul Israelului, a anunţat serviciul naţional israelian de salvare MADA, citat de News.ro. Un apartament situat la etajul al 20-lea al unui bloc turn a fost lovit în plin, au anunţat pompierii şi serviciile de salvare. Era neclar imediat dacă a fost lovit de un fragment de rachetă în urma unei interceptări.
Pe de altă parte, Ministerul de Interne din Qatar a anunţat că un atac cu rachetă, respins, nu a cauzat victime sau pagube. Ministerul le cere cetăţenilor şi străinilor să nu se apropie de obiecte suspcte şi să le semnaleze autorităţilor. De menționat că Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republici islamice, are o bază în acest oraş.
Oficialii militari israelieni au informat că au lovit sute de ținte militare iraniene – inclusiv lansatoare de rachete în partea de vest a Iranului.