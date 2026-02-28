Numărul victimelor care și-au pierdut viața în urma atacului israelian de sâmbătă dimineața a crescut la 60, transmite ediția în engleză a AlJazeera. Israel și SUA au atacat masiv sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă generală în întreaga țară. Orientul Mijlociu este în alertă maximă.



UPDATE ora 16.20. Numărul de victime ucise de forțele Israelului la școala de fete a ajuns la 60, susține Iranul. Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al Ministrului Sănătății, a postat pe X că până în prezent, 60 de copii și-au pierdut viața după atacul israelian fulgerător de sâmbătă dimineață.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Agenția de știri iraniană Mehr a relatat că cel puțin 2 studenți au fost uciși de un atac care a lovit o școală din partea de est a Teheran.

5 eleve de la o școală de fete au fost primele victime, în sudul Iranului

Anterior, 5 eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, fiind primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relateazăAssociated Press. Potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, acest atac a avut loc la Minab, în provincia Hormozgan.

Un bărbat a fost rănit uşor în nordul Israelului, a anunţat serviciul naţional israelian de salvare MADA, citat de News.ro. Un apartament situat la etajul al 20-lea al unui bloc turn a fost lovit în plin, au anunţat pompierii şi serviciile de salvare. Era neclar imediat dacă a fost lovit de un fragment de rachetă în urma unei interceptări.

Victime și în Emiratele Arabe

Pe de altă parte, o persoană a fost ucisă sâmbătă în Emiratele Arabe Unite (EAU) de şraplnel într-un atac iranian cu rachetă, potrivit presei de stat. Este vorba de prima victimă cunoscută în EAU a unui contraatac iranian în urma atacului Iranului şi Statelor Unite în Iran, potrivit agenţiei oficiale a EAU, WAM.

Pe de altă parte, Ministerul de Interne din Qatar a anunţat că un atac cu rachetă, respins, nu a cauzat victime sau pagube. Ministerul le cere cetăţenilor şi străinilor să nu se apropie de obiecte suspcte şi să le semnaleze autorităţilor. De menționat că Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republici islamice, are o bază în acest oraş.

Iranul este în stare de șoc, totul este închis

Şcolile vor rămâne închise sâmbătă, iar israelienii sunt îndemnaţi să lucreze de acasă şi să evite adunările publice, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Acesta a avertizat că Teheranul va riposta în mod „copleşitor” la atacurile israeliano-americane.

Oficialii militari israelieni au informat că au lovit sute de ținte militare iraniene – inclusiv lansatoare de rachete în partea de vest a Iranului.

