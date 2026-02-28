Accident pe bulevardul Pipera. O mașină de Poliție, lovită de un autoturism

Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Pipera din București, după ce o autoutilitară de Poliție, care ieșea de pe o stradă laterală, a fost implicată într-o coliziune cu un autoturism.

Potrivit primelor informații, mașina de Poliție ar fi avut în funcțiune semnalele acustice și luminoase în momentul în care a pătruns pe bulevardul din Capitală. Se pare că la volanul mașinii care a lovit autospeciala se afla o femeie care nu a nu a observat autospeciala și a intrat în coliziune cu aceasta.

Știre în curs de actualizare…