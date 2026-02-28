Pespectiva unui astronaut privind spre Terra. Din spațiu, poți  realiza cât de fragilă este soarta omenirii

Spațiul se află literalmente într-o lume, sau mai degrabă într-un univers, în sine. Vă puteți doar imagina ce fel de lucruri văd astronauții și cum le-ar transforma perspectiva atunci când se întorc pe Pământ. Pentru fostul cadet spațial NASA, Ron Garan, în vârstă de 63 de ani, un singur lucru îl preocupa atunci când se afla în spațiu și anume „realizarea tremurândă” că noi, pământenii, „trăim într-o minciună”. Dar nu vă panicați, nu este vorba despre faptul că Pământul este de fapt plat.

Garan a experimentat ceea ce se numește „efectul de vedere de ansamblu” în timp ce se afla acolo sus. Practic, acesta este momentul în care a avut o vedere neîntreruptă asupra globului nostru. Acest efect determină o schimbare cognitivă pe care mulți astronauți o simt, pe bună dreptate, atunci când privesc Pământul în timp ce plutesc în spațiu – pe care cercetătorii o compară cu o „stare de uimire cu calități auto-transcendente”. „Și am văzut incredibila subțirețe a atmosferei planetei noastre. În acel moment, am fost lovit de realizarea tristă că acel strat subțire ca hârtia menține în viață fiecare ființă vie de pe planeta noastră.”

Această experiență uluitoare poate declanșa „emoții neașteptate și copleșitoare” pentru cei suficient de curajoși să se urce la bordul unei rachete. Și aceasta este exact experiența pe care a avut-o Ron în timp ce a petrecut 178 de zile în spațiu, călătorind peste 114 de milioane de kilometri pe 2.842 de orbite de-a lungul carierei sale la NASA.

În timpul petrecut pe Stația Spațială Internațională (ISS), Ron a tras câteva concluzii interesante despre modul nostru de viață așa cum îl știm, privind pe fereastră.

Într-o conversație cu Big Think, New Yorker a spus că și-a dat seama că lucrurile de care sunt îngrijorați majoritatea oamenilor nu sunt, de fapt, o problemă atât de mare. Dar ar trebui să fim mult mai preocupați de încălzirea globală, defrișări și pierderea biodiversității.

Împărtășind ceea ce a văzut, Garan a spus: „Când m-am uitat pe fereastra Stației Spațiale Internaționale, am văzut fulgerele ca de paparazzi ale furtunilor, am văzut cortine dansante de aurore care păreau atât de aproape încât era ca și cum am putea întinde mâna și le-am putea atinge.