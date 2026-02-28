Mobilizarea militară americană din Orientul Mijlociu nu arată ca o simplă rotație de trupe. Dimensiunea și tipul echipamentelor trimise indică o structură completă de luptă, capabilă să susțină o campanie aeriană și navală de amploare. Care e mesajul pe care vrea Donald Trump să îl trimită? Washingtonul este pregătit să escaladeze rapid conflictul, dacă va considera necesar. (VEZI ULTIMELE INFORMAȚII AICI)

Prezența militară americană este deja semnificativă în Orientul Mijlociu, unde se află în jur de 50.000 de militari ai Statelor Unite. Circa 10.000 dintre ei sunt staționați la Baza Aeriană al-Udeid din Qatar, însă existe efective americane și în Iordania, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman și Bahrain.

Portavioanele, nucleul forței de atac americane

În centrul desfășurării se află grupurile de atac ale portavioanelor, inclusiv USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln.

Un singur portavion din această clasă transportă aproximativ 75 de aeronave. Asta înseamnă avioane de vânătoare F/A-18 Super Hornet, avioane electronice EA-18G Growler pentru bruiaj, aeronave radar E-2D Hawkeye pentru comandă aeriană și elicoptere antisubmarin.

Grupul de atac a adus în regiune mai mult de 5.700 de militari pentru a opera portavioanele.

Această combinație de nave și aviație oferă Washingtonului capacitatea de a lansa operațiuni aeriene extinse, fără a depinde de bazele locale ale țărilor aliate.

Un „carrier strike group”, preferat de Washington, include: 1 portavion, 1–2 crucișătoare, 2–3 distrugătoare, submarine de atac și nave logistice.

Bombardiere strategice

Pe lângă forța navală, Washingtonul a adus bombardiere grele precum B-52 Stratofortress. Acestea pot transporta zeci de tone de muniție, inclusiv bombe ghidate de precizie și rachete de croazieră.

În paralel, avioanele stealth F-22 Raptor și F-35 Lightning II oferă superioritate aeriană. F-22 poate elimina apărarea aeriană iraniană înainte ca restul forței să intre în spațiul aerian. F-35 combină capacitatea stealth cu atacul de precizie asupra infrastructurii militare.

Realimentarea în aer prin KC-135 și KC-46 permite menținerea unei prezențe constante în zonă. Avioanele pot opera ore întregi fără să revină la bază.

Apărare anti-rachetă

Iranul mizează pe rachete balistice și drone. SUA au răspuns prin consolidarea sistemelor MIM-104 Patriot și prin amplasarea bateriilor THAAD în puncte cheie din Golf.

Patriot interceptează rachete balistice tactice și drone. THAAD poate lovi rachete balistice la altitudine mare, în faza terminală a traiectoriei. Împreună, aceste sisteme ar fi trebuit să reducă vulnerabilitatea bazelor americane din Qatar, Bahrain, Kuweit sau Emiratele Arabe Unite.

Unde se află bazele militare americane în Orientul Mijlociu?

Statele Unite ale Americii operează baze militare în Orientul Mijlociu de zeci de ani.

Potrivit Consiliului pentru Relații Externe, SUA operează o rețea extinsă de baze militare, atât permanente, cât și temporare, în cel puțin 19 locații din regiune.

Dintre acestea, opt sunt baze permanente, situate în Bahrain, Egipt, Irak, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Prima desfășurare de soldați americani în Orientul Mijlociu a avut loc în iulie 1958, când trupe de luptă au fost trimise la Beirut în timpul crizei din Liban. La apogeu, în Liban se aflau aproape 15.000 de soldați din Marina și Armata SUA.

La jumătatea anului 2025, în Orientul Mijlociu se aflau aproximativ 40.000-50.000 de soldați americani, staționați atât în baze mari și permanente, cât și în baze mai mici din întreaga regiune.

Țările cu cele mai multe trupe americane sunt Qatar, Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Aceste instalații servesc drept centre critice pentru operațiuni aeriene și navale, logistică regională, culegere de informații și proiecție de forță.

Cum poate conflictul SUA–Iran să aprindă toată regiunea

Iranul nu este un actor izolat. Influența sa se extinde prin rețele militare și politice în Liban, Siria, Irak și Yemen. În cazul unor lovituri americane consistente, este puțin probabil ca răspunsul să vină exclusiv printr-o confruntare directă clasică.

Un alt punct critic este Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ 20% din petrolul tranzacționat la nivel global trece prin această rută îngustă. Iranul a sugerat în repetate rânduri că ar putea perturba traficul maritim în caz de război. Chiar și o blocare temporară ar provoca o creștere abruptă a prețului petrolului și ar transmite unde de șoc în economia globală. În acel moment, conflictul nu ar mai fi doar militar, ci și economic, cu efecte asupra piețelor financiare și asupra lanțurilor de aprovizionare.

Escaladarea ar putea veni și prin infrastructura energetică din Golf. Atacurile asupra rafinăriilor saudite din 2019 au demonstrat cât de vulnerabile sunt instalațiile petroliere. Într-un conflict deschis, aceste obiective devin ținte simbolice și strategice. Un atac reușit asupra unor facilități majore ar avea un impact economic disproporționat față de dimensiunea sa militară.

