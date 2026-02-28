Prima pagină » Actualitate » Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași

Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași

28 feb. 2026, 14:17, Actualitate
Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași
Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? / foto ilustrativ

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a transmis că „păcănelele nu au ce căuta” în orașul pe care îl conduce. „Părerea mea e că nu au ce căuta nicăieri, dar dacă tot reușim să acționăm în Iași și vin și alți primari alături de noi, e bine să o facem la nivel național. Nu stăm în banii de păcănele”, a completat el, potrivit Ziarul de Iași.

Pornind de declarația dată de Chirică în ședința Consiliului Local Iași, publicația citată ridică întrebarea dacă și alte localități vor urma acest drum.

„Să dăm o interdicție generală”

„E nevoie să facem un efort comun cu Consiliul Local, să dăm o interdicție generală la nivelul întregului municipiu Iași, să știe poliția ce urmărește”, a mai spus primarul, menționând că aceasta se va face printr-o decizie a Consiliului Local.

Ca să își ducă planul la bun sfârșit, hotărârea CL Iași va include un regulament, potrivit lui Mihai Chirica, „pentru că ordonanța împarte norocul, să spunem, pe mai multe componente: jocurile de noroc, și mă refer la renumitele păcănele, respectiv pariurile, loto pronosport care vine din istoria fiecărei națiuni, care au altă abordare și sunt în grija statului român. Noi ne ocupăm de desființarea păcănelelor”.

Vezi aici poziția pe care a avut-o Costel Alexe, șeful CJ.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Ilie Bolojan la războiul SUA-Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”. Mesajul premierului pentru românii blocați pe aeroporturi
14:24
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la războiul SUA-Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”. Mesajul premierului pentru românii blocați pe aeroporturi
INEDIT Pespectiva unui astronaut privind spre Terra. Din spațiu, poți  realiza cât de fragilă este soarta omenirii
14:21
Pespectiva unui astronaut privind spre Terra. Din spațiu, poți  realiza cât de fragilă este soarta omenirii
REACȚIE Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator
14:21
Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator
SĂNĂTATE De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt
13:44
De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt
REACȚIE Prima reacție din Ucraina, după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Regimul de la Teheran putea preveni un scenariu violent”
13:44
Prima reacție din Ucraina, după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Regimul de la Teheran putea preveni un scenariu violent”
INEDIT De ce are luna Februarie doar 28 de zile, iar în anii bisecți 29
13:41
De ce are luna Februarie doar 28 de zile, iar în anii bisecți 29
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Digi24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Adevarul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Pajiștile dispar aproape de patru ori mai repede decât pădurile, arată un studiu global
NEWS ALERT Numărul de studenți uciși în urma atacului americano-israelian a crescut la 40. Iranul este paralizat
14:46
Numărul de studenți uciși în urma atacului americano-israelian a crescut la 40. Iranul este paralizat
FLASH NEWS Emmanuel Macron, prima reacție după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Escaladarea periculoasă trebuie să înceteze”
14:28
Emmanuel Macron, prima reacție după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Escaladarea periculoasă trebuie să înceteze”
EXCLUSIV Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România, după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
13:49
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România, după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
FLASH NEWS Mesajul unui român blocat în Dubai, după atacul american asupra Iranului: „La sol, suntem în siguranță în acest moment / Orașul este intact”
13:26
Mesajul unui român blocat în Dubai, după atacul american asupra Iranului: „La sol, suntem în siguranță în acest moment / Orașul este intact”
FINANȚE Care este marele câștig din reforma administrativă. Suma câștigată din tăieri într-un mare județ al României
13:13
Care este marele câștig din reforma administrativă. Suma câștigată din tăieri într-un mare județ al României
INEDIT Ipoteza maimuței bete a fost confirmată științific. Cimpanzeii beau cu moderație alcool din fructe fermentate
12:58
Ipoteza maimuței bete a fost confirmată științific. Cimpanzeii beau cu moderație alcool din fructe fermentate

Cele mai noi

Trimite acest link pe