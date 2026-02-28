Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a transmis că „păcănelele nu au ce căuta” în orașul pe care îl conduce. „Părerea mea e că nu au ce căuta nicăieri, dar dacă tot reușim să acționăm în Iași și vin și alți primari alături de noi, e bine să o facem la nivel național. Nu stăm în banii de păcănele”, a completat el, potrivit Ziarul de Iași.

Pornind de declarația dată de Chirică în ședința Consiliului Local Iași, publicația citată ridică întrebarea dacă și alte localități vor urma acest drum.

„Să dăm o interdicție generală”

„E nevoie să facem un efort comun cu Consiliul Local, să dăm o interdicție generală la nivelul întregului municipiu Iași, să știe poliția ce urmărește”, a mai spus primarul, menționând că aceasta se va face printr-o decizie a Consiliului Local.

Ca să își ducă planul la bun sfârșit, hotărârea CL Iași va include un regulament, potrivit lui Mihai Chirica, „pentru că ordonanța împarte norocul, să spunem, pe mai multe componente: jocurile de noroc, și mă refer la renumitele păcănele, respectiv pariurile, loto pronosport care vine din istoria fiecărei națiuni, care au altă abordare și sunt în grija statului român. Noi ne ocupăm de desființarea păcănelelor”.

Vezi aici poziția pe care a avut-o Costel Alexe, șeful CJ.