Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator

Olga Borșcevschi
28 feb. 2026, 14:21, Știri externe
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a condamnat ferm loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe care le califică drept „un act premeditat și neprovocat de agresiune armată” împotriva unui stat suveran, membru al ONU.

Într-un comunicat emis de diplomația rusă se afirmă că în dimineața zilei de 28 februarie, forțe americane și israeliene au lansat lovituri aeriene asupra teritoriului iranian.

„Amploarea și caracterul pregătirilor militar-politice și propagandistice care au precedat acest pas imprudent, inclusiv desfășurarea unui contingent militar american semnificativ în regiune, nu lasă niciun dubiu că a fost vorba despre un act premeditat și neprovocat de agresiune armată împotriva unui stat suveran și independent, membru al ONU, cu încălcarea principiilor și normelor fundamentale ale dreptului internațional.

Este condamnabil faptul că atacurile sunt desfășurate din nou sub pretextul unui proces de negocieri reînnoit, care ar fi menit să asigure normalizare pe termen lung a situației din jurul Republicii Islamice, și în ciuda semnalelor transmise părții ruse privind lipsa de interes a Israelului pentru o confruntare militară cu Iranul”, se arată în comunicat.

Oficialii ruși susțin că Washingtonul și Tel Avivul „au pornit din nou într-o aventură periculoasă”, care ar apropia rapid regiunea de „o catastrofă umanitară, economică și, posibil, radiologică”.

În comunicat se afirmă că sunt ignorate „consecințele grave” ale acestor acțiuni pentru regimul global de neproliferare, al cărui pilon este Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP). MAE rus a adăugat că „bombardarea instalațiilor nucleare aflate sub garanțiile AIEA este inacceptabilă”, acuzând „tandemul americano-israelian” că invocă o pretinsă preocupare pentru împiedicarea obținerii de arme nucleare de către Iran, în timp ce „motivele reale” nu ar avea legătură cu neproliferarea.

De asemena, MAE rus a declarat că SUA și Israel, care ar încerca să „distrugă conducerea iraniană”, poartă responsabilitatea pentru spirala de violență din jurul Iranului. „Intențiile agresorilor sunt clare și au fost declarate destul de deschis: distrugerea ordinii constituționale și eliminarea conducerii unui stat indezirabil care a refuzat să se supună dictatului forței și hegemoniei”, se arată în comunicat. Responsabilitatea pentru consecințele negative ale crizei „artificiale”, inclusiv „reacția în lanț imprevizibilă” și escaladarea violenței, ar reveni în întregime Washingtonului și Tel Avivului, afirmă oficialii ruși.

MAE rus a cerut comunității internaționale, inclusiv conducerii ONU și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), să ofere „imediat o evaluare obiectivă și fără compromis” a acțiunilor SUA și Israelului, considerate „iresponsabile” și îndreptate împotriva păcii, stabilității și securității în Orientul Mijlociu.

„Cerem o revenire imediată pe calea unei soluționări politice și diplomatice. Rusia, ca și până acum, este pregătită să faciliteze căutarea unor soluții pașnice bazate pe dreptul internațional, respect reciproc și un echilibru al intereselor”, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi

Arabia Saudită condamnă „agresiunea brutală" a Iranului împotriva țărilor din Golf și Orientul Mijlociu

