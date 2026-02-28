Furturi de dulciuri de  milioane de lire sterline. Ciocolata, păzită în supermarketurile din Anglia mai ceva ca alcoolul. 

Rafturile de ciocolată din supermarketurile din Anglia sunt protejate precum alcoolul cu sisteme antifurt, după ce furturile organizate, inclusiv de bande românești, au luat amploare, provocând pagube uriașe și forțând magazinele să adopte măsuri de securitate extreme.
Raionul de ciocolată al supermarketului din Cambridgeshire arată mai degrabă ca o bancă, decât ca un loc unde ai merge să cumperi un dulce. Batoanele care costă între 1,75 lire sterline și 3,50 lire sunt încuiate în cutii de securitate, ca cele de valori, preia ProTV.
Pentru a ajunge la KitKat, trebuie să glisezi un ecran de plastic peste raft și să-ți bagi mâna prin spațiul rămas. Cutiile sunt etichetate cu stickere metalice galbene, care declanșează alarma dacă nu sunt scoase la casa de marcat, relatează Daily Mail.
În această mică filială Tesco, de lângă centrul orașului Cambridge, aceste măsuri elaborate de securitate par excesive, mai ales pentru produse cu preț redus, cum este ciocolata. Dar acesta nu este un caz izolat.
În unele zone din oraș, rafturile cu dulciuri sunt încadrate de carcase de plastic și au un buton pentru a alerta personalul care deține cheia, o revenire la tipul de servire de tip vechi, care a existat înainte de supermarketurile moderne.
Ciocolată de milioane
Proprietarii de magazine susțin că este necesar, o dezvoltare nouă și îngrijorătoare într-o epidemie de furturi din magazine care afectează întreaga țară și provoacă pagube financiare uriașe. Conform Association of Convenience Stores, dulciurile sunt al doilea cel mai furat produs din magazine, după alcool.
În ultimele 12 luni au fost numeroase cazuri de furturi de ciocolată: 134.000 lire sterline în Kinder Bueno furate în Lancashire; 200.000 Cadbury’s Crème Eggs luate în Telford; mii de cutii de Ferrero Rocher găsite ascunse într-un vehicul în Essex.
De ce ciocolata?
În primul rând, prețurile au crescut. „Prețul boabelor de cacao a crescut cu 15% în ultimul an, ceea ce o face atractivă pentru infractorii care vor să o vândă mai ieftin”, spune Chris Noice de la ACS, care reprezintă 50.000 de magazine.
Marjele pentru revânzare sunt mult mai mari, mai ales dacă nu ai plătit pentru ele inițial. În al doilea rând, produsele sunt ușor de furat, mai ales înainte de sărbători, când în magazine este mai multă ciocolată decât de obicei.
„Nimeni nu s-a gândit până acum la ciocolată ca la un obiect vulnerabil, ceea ce o face perfectă pentru hoți”, spune Jason Roach, profesor de criminalitate și poliție la Universitatea din Huddersfield.
Unii proprietari recunosc hoții pentru că sunt infractori recidiviști, alții spun că sunt vizați de persoane necunoscute care se mută în toată țara, folosind aceleași metode.
Aceștia sunt cunoscuți ca „poly criminals”. Aici intră în scenă crima organizată, aceasta generează un sfert din toate incidentele de furt din magazine, conform statisticilor. La baza ierarhiei se află hoții înșiși, adesea persoane vulnerabile care au nevoie rapid de bani zilnic.