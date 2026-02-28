Prima pagină » Actualitate » Furturi de dulciuri de  milioane de lire sterline. Ciocolata, păzită în supermarketurile din Anglia mai ceva ca alcoolul. 

Furturi de dulciuri de  milioane de lire sterline. Ciocolata, păzită în supermarketurile din Anglia mai ceva ca alcoolul. 

28 feb. 2026, 15:11, Actualitate
Furturi de dulciuri de  milioane de lire sterline. Ciocolata, păzită în supermarketurile din Anglia mai ceva ca alcoolul. 
Foto Ilustrativ

Rafturile de ciocolată din supermarketurile din Anglia sunt protejate precum alcoolul cu sisteme antifurt, după ce furturile organizate, inclusiv de bande românești, au luat amploare, provocând pagube uriașe și forțând magazinele să adopte măsuri de securitate extreme.

Raionul de ciocolată al supermarketului din Cambridgeshire arată mai degrabă ca o bancă, decât ca un loc unde ai merge să cumperi un dulce. Batoanele care costă între 1,75 lire sterline și 3,50 lire sunt încuiate în cutii de securitate, ca cele de valori, preia ProTV.

Pentru a ajunge la KitKat, trebuie să glisezi un ecran de plastic peste raft și să-ți bagi mâna prin spațiul rămas. Cutiile sunt etichetate cu stickere metalice galbene, care declanșează alarma dacă nu sunt scoase la casa de marcat, relatează Daily Mail.

În această mică filială Tesco, de lângă centrul orașului Cambridge, aceste măsuri elaborate de securitate par excesive, mai ales pentru produse cu preț redus, cum este ciocolata. Dar acesta nu este un caz izolat.

În unele zone din oraș, rafturile cu dulciuri sunt încadrate de carcase de plastic și au un buton pentru a alerta personalul care deține cheia, o revenire la tipul de servire de tip vechi, care a existat înainte de supermarketurile moderne.

Ciocolată de milioane

Proprietarii de magazine susțin că este necesar, o dezvoltare nouă și îngrijorătoare într-o epidemie de furturi din magazine care afectează întreaga țară și provoacă pagube financiare uriașe. Conform Association of Convenience Stores, dulciurile sunt al doilea cel mai furat produs din magazine, după alcool.

În ultimele 12 luni au fost numeroase cazuri de furturi de ciocolată: 134.000 lire sterline în Kinder Bueno furate în Lancashire; 200.000 Cadbury’s Crème Eggs luate în Telford; mii de cutii de Ferrero Rocher găsite ascunse într-un vehicul în Essex.

De ce ciocolata?

În primul rând, prețurile au crescut. „Prețul boabelor de cacao a crescut cu 15% în ultimul an, ceea ce o face atractivă pentru infractorii care vor să o vândă mai ieftin”, spune Chris Noice de la ACS, care reprezintă 50.000 de magazine.

Marjele pentru revânzare sunt mult mai mari, mai ales dacă nu ai plătit pentru ele inițial. În al doilea rând, produsele sunt ușor de furat, mai ales înainte de sărbători, când în magazine este mai multă ciocolată decât de obicei.

„Nimeni nu s-a gândit până acum la ciocolată ca la un obiect vulnerabil, ceea ce o face perfectă pentru hoți”, spune Jason Roach, profesor de criminalitate și poliție la Universitatea din Huddersfield.

Unii proprietari recunosc hoții pentru că sunt infractori recidiviști, alții spun că sunt vizați de persoane necunoscute care se mută în toată țara, folosind aceleași metode.

Aceștia sunt cunoscuți ca „poly criminals”. Aici intră în scenă crima organizată, aceasta generează un sfert din toate incidentele de furt din magazine, conform statisticilor. La baza ierarhiei se află hoții înșiși, adesea persoane vulnerabile care au nevoie rapid de bani zilnic.

Recomandarea autorului: Ciocolata a ajuns cel mai FURAT produs din magazine. Acest desert a devenit un adevărat lux pentru români

Pachet de unt cu sistem antifurt, într-un Carrefour din Cluj-Napoca! Câți lei costă

Londra, „sat fără câini”. Un magazin de bijuterii din Londra a fost jefuit în plină zi sub privirile trecătorilor

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri
17:08
Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri
FLASH NEWS Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților
16:14
Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților
POLITICĂ Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Miniștrii PSD și cei din Coaliție vor fi evaluați de întreaga suflare social-democrată
15:59
Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Miniștrii PSD și cei din Coaliție vor fi evaluați de întreaga suflare social-democrată
POLITICĂ Grindeanu pune tunurile pe USR. Aruncarea din barca guvernementală a progresiștilor ar putea fi condiția ca PSD să rămână în Alianță
15:38
Grindeanu pune tunurile pe USR. Aruncarea din barca guvernementală a progresiștilor ar putea fi condiția ca PSD să rămână în Alianță
NEWS ALERT Avertismentul consultantului în turism Răzvan Pascu: ”Anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile”
15:35
Avertismentul consultantului în turism Răzvan Pascu: ”Anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile”
ACCIDENT Accident pe bulevardul Pipera. O mașină de Poliție, lovită de un autoturism
15:03
Accident pe bulevardul Pipera. O mașină de Poliție, lovită de un autoturism
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Digi24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Adevarul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Genomul celui mai vechi virus ARN uman a fost reconstruit din țesut pulmonar vechi de 250 de ani
FLASH NEWS Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
17:31
Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
INEDIT Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație
17:28
Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație
FLASH NEWS Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“
17:04
Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“
BREAKING NEWS 🚨 Alertă mondială. După atacurile SUA-Israel, Iranul lovește bazele americane. Reacțiile internaționale curg și liderii convoacă consilii de securitate
17:03
🚨 Alertă mondială. După atacurile SUA-Israel, Iranul lovește bazele americane. Reacțiile internaționale curg și liderii convoacă consilii de securitate
ULTIMA ORĂ Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată”
17:01
Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată”
EXCLUSIV Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”
16:58
Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe