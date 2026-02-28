Furturi de dulciuri de  milioane de lire sterline. Ciocolata, păzită în supermarketurile din Anglia mai ceva ca alcoolul. 

Raionul de ciocolată al supermarketului din Cambridgeshire arată mai degrabă ca o bancă, decât ca un loc unde ai merge să cumperi un dulce. Batoanele care costă între 1,75 lire sterline și 3,50 lire sunt încuiate în cutii de securitate, ca cele de valori, preia ProTV.

Pentru a ajunge la KitKat, trebuie să glisezi un ecran de plastic peste raft și să-ți bagi mâna prin spațiul rămas. Cutiile sunt etichetate cu stickere metalice galbene, care declanșează alarma dacă nu sunt scoase la casa de marcat, relatează Daily Mail.

În această mică filială Tesco, de lângă centrul orașului Cambridge, aceste măsuri elaborate de securitate par excesive, mai ales pentru produse cu preț redus, cum este ciocolata. Dar acesta nu este un caz izolat.

În unele zone din oraș, rafturile cu dulciuri sunt încadrate de carcase de plastic și au un buton pentru a alerta personalul care deține cheia, o revenire la tipul de servire de tip vechi, care a existat înainte de supermarketurile moderne.

Ciocolată de milioane