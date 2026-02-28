Prima reacție a lui Ilie Bolojan la războiul SUA-Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”. Mesajul premierului pentru românii blocați pe aeroporturi

Premierul Ilie Bolojan a dat câteva declarații în legătură cu poziția guvernului României raportată la atacul SUA asupra Iranului.

„Toate structurile noastre sunt în alertă. Multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că multe zboruri nu vor mai avea loc, iar prin ambasadele noastre vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, pe de o parte pentru a fi informați și, pe de altă parte, pentru a găsi soluții ca, atunci când se vor relua zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările de destinație.

Angajații sunt la posturi și trebuie să rămână pe poziții pentru a susține cetățenii noștri”, a declarat premierul, la o întâlnire de partid PNL Giurgiu.

Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Israelul a declarat stare de urgență în toată țara în momentul lansării atacurilor, în anticiparea represaliilor iraniene. Atacurile au avut loc după ce președintele american Donald Trump a amenințat timp de săptămâni întregi că va ataca Iranul din cauza programului său nuclear.

