Prima pagină » EXCLUSIV » Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România, după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană

Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România, după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană

Andrei Dumitrescu
28 feb. 2026, 13:49, EXCLUSIV
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România, după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană

Mai mulți afaceriști iranieni stabiliți în România au fost contactați, cu aproximativ o lună în urmă, de reprezentanții Ambasadei Iranului la București, care i-ar fi convins de faptul că au unele probleme legate de pașapoarte. Când și-au dat seama că au căzut într-o cursă, a fost prea târziu. 

Protestele de mare amploare care au izbucnit, în Iran, la data de 28 decembrie, împotriva regimului teocratic al ayatollahilor, ar fi avut ecou și în România. Surse apropiate comunității iraniene din România au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că la scurt timp după ce revoltele au fost înăbușite brutal, mai mulți iranieni rezidenți în țara nostră ar fi fost sunați de reprezentanți ai Ambasadei Iranului la București. Personalul diplomatic i-ar fi anunțat că ar fi apărut probleme legate de pașapoarte lor și este imperios necesar să revină în țară pentru a putea să intre din nou în legalitate.

Convinși că este o simplă neînțelegere, aceștia și-au luat bilete de avion și au plecat la Teheran. Acasă, autoritățile le-ar fi luat pașapoatele pentru verificare și le-ar fi comunicat că, în termen de câteva zile, șe vor primi înapoi. Ulterior, au aflat că documentele de călătorie le-au fost reținute și au realizat că, de fapt, le-a fost întinsă o cursă și că nu mai pot părăsi țara.

Ahmad este unul dintre iranienii aflați în această situație. Căsătorit cu o româncă, bărbatul are în România o afacere care funcționează într-un centru comercial. Blocat în țara de origine, iranianul ar fi lăsat unele afaceri neterminate și ar fi apelat la înțelegerea partenerilor.

Iranienii din străinătate nu-și mai pot contacta familiile rămase în țară

În situația lui Ahmad s-ar afla și alți iranieni care trăiesc în România cu acte în regulă. Totodată, sursele Gândul au afirmat că încă de aproximativ două săptămâni, mulți dintre iranienii aflați în străinătate nu reușesc să-și contacteze rudele și prietenii aflați acasă.

La data de 28 decembrie 2025, demonstrații au izbucnit în mai multe orașe din Iran, în special pe fondul crizei economice profunde în care se găsește țara. Ulterior, furia protestatarilor s-a îndreptat împotriva conducerii Republicii Islamice. Autoritățile au intervenit în forță pentru înăbușirea revoltelor și au deschis focul, cu muniție de război, asupra mulțimilor. Numărul total al victmelor a fost evaluat de organizațiile internaționale care luptă pentru respectarea drepturilor omului la aproximativ 5000 de persoane.  Evenimentele au fost descrise ca fiind cea mai mare revoltă de la protestele din 2022 împotriva uciderii Mahshei Amini și, potențial, cea mai mare de la Revoluția Islamică din 1979.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
07:00
Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
DECLARAȚII EXCLUSIVE Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
06:00, 27 Feb 2026
Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
EXCLUSIV A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
05:00, 27 Feb 2026
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
CONTROVERSĂ Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile
05:00, 27 Feb 2026
Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile
EXCLUSIV Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere
09:00, 26 Feb 2026
Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere
EXCLUSIVITATE Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”
18:46, 25 Feb 2026
Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Digi24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Adevarul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Pajiștile dispar aproape de patru ori mai repede decât pădurile, arată un studiu global
NEWS ALERT Numărul de studenți uciși în urma atacului americano-israelian a crescut la 40. Iranul este paralizat
14:46
Numărul de studenți uciși în urma atacului americano-israelian a crescut la 40. Iranul este paralizat
FLASH NEWS Emmanuel Macron, prima reacție după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Escaladarea periculoasă trebuie să înceteze”
14:28
Emmanuel Macron, prima reacție după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Escaladarea periculoasă trebuie să înceteze”
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Ilie Bolojan la războiul SUA-Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”. Mesajul premierului pentru românii blocați pe aeroporturi
14:24
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la războiul SUA-Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”. Mesajul premierului pentru românii blocați pe aeroporturi
INEDIT Pespectiva unui astronaut privind spre Terra. Din spațiu, poți  realiza cât de fragilă este soarta omenirii
14:21
Pespectiva unui astronaut privind spre Terra. Din spațiu, poți  realiza cât de fragilă este soarta omenirii
REACȚIE Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator
14:21
Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator
ADMINISTRAȚIE Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași
14:17
Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași

Cele mai noi

Trimite acest link pe