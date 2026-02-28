Mai mulți afaceriști iranieni stabiliți în România au fost contactați, cu aproximativ o lună în urmă, de reprezentanții Ambasadei Iranului la București, care i-ar fi convins de faptul că au unele probleme legate de pașapoarte. Când și-au dat seama că au căzut într-o cursă, a fost prea târziu.

Protestele de mare amploare care au izbucnit, în Iran, la data de 28 decembrie, împotriva regimului teocratic al ayatollahilor, ar fi avut ecou și în România. Surse apropiate comunității iraniene din România au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că la scurt timp după ce revoltele au fost înăbușite brutal, mai mulți iranieni rezidenți în țara nostră ar fi fost sunați de reprezentanți ai Ambasadei Iranului la București. Personalul diplomatic i-ar fi anunțat că ar fi apărut probleme legate de pașapoarte lor și este imperios necesar să revină în țară pentru a putea să intre din nou în legalitate.

Convinși că este o simplă neînțelegere, aceștia și-au luat bilete de avion și au plecat la Teheran. Acasă, autoritățile le-ar fi luat pașapoatele pentru verificare și le-ar fi comunicat că, în termen de câteva zile, șe vor primi înapoi. Ulterior, au aflat că documentele de călătorie le-au fost reținute și au realizat că, de fapt, le-a fost întinsă o cursă și că nu mai pot părăsi țara.

Ahmad este unul dintre iranienii aflați în această situație. Căsătorit cu o româncă, bărbatul are în România o afacere care funcționează într-un centru comercial. Blocat în țara de origine, iranianul ar fi lăsat unele afaceri neterminate și ar fi apelat la înțelegerea partenerilor.

Iranienii din străinătate nu-și mai pot contacta familiile rămase în țară

În situația lui Ahmad s-ar afla și alți iranieni care trăiesc în România cu acte în regulă. Totodată, sursele Gândul au afirmat că încă de aproximativ două săptămâni, mulți dintre iranienii aflați în străinătate nu reușesc să-și contacteze rudele și prietenii aflați acasă.

La data de 28 decembrie 2025, demonstrații au izbucnit în mai multe orașe din Iran, în special pe fondul crizei economice profunde în care se găsește țara. Ulterior, furia protestatarilor s-a îndreptat împotriva conducerii Republicii Islamice. Autoritățile au intervenit în forță pentru înăbușirea revoltelor și au deschis focul, cu muniție de război, asupra mulțimilor. Numărul total al victmelor a fost evaluat de organizațiile internaționale care luptă pentru respectarea drepturilor omului la aproximativ 5000 de persoane. Evenimentele au fost descrise ca fiind cea mai mare revoltă de la protestele din 2022 împotriva uciderii Mahshei Amini și, potențial, cea mai mare de la Revoluția Islamică din 1979.