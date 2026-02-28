De ce ne cheamă Escu. Proveniența și semnificația  acestui sufix

Multe popoare indo-europene, – slave, germanice sau latine – își duc mai departe prin istorie legenda de familie în mijlocul neamului printr-o ingenioasă prelungire a numelui cu un sufix care se interpretează ca „fiul lui” dau descendentul lui. Exemple de astfel de sufixe folosite de alte popoare: -son, -ov, -ici, -iuc etc.

În cazul României, există sufixul escu, din latinescu iscus. Sufixul determină descendeța, ocupația ancestorilor sau proveniența teritorială. Escu, este preponderent folosit în Sudul României. În Moldova funcționează prefixul A/Al (rar)

De exemplu Popescu însemnă fiul popi. În Moldova este Apopi.

Bucătărescu însemnă fiul bucătarului În moldova Abucătăresei.

Dumitrescu înseamnă fiul lui Bumitru. În Moldova Adumitrei/Adumitriței…

Buzoianu este un nativ din Buzău. În Moldova Abuzoaie.

Lăudărescu este fiul unui fanfaron…și tot așa. În moldova Alăudărițioaiei etc