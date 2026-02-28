Prima pagină » Actualitate » Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților

Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților

Oana Zvobodă
28 feb. 2026, 16:14, Actualitate
Aeroportul Otopeni, sâmbătă 28 februarie. Foto: Gândul

Atacul fulger declanșat în comun de SUA și Israel asupra Iranului, sâmbătă dimineață, a produs panică la mii de kilometri distanță, inclusiv în România. La București, o stare generală de haos s-a instalat pe Aeroportul Otopeni, nu mai puțin de 1500 de persoane fiind afectate. Gândul a stat de vorbă cu reprezentantul aeroportului, care a dat asigurări că activitatea se desfășoară în parametri normali, însă există o serie de anulări de zboruri pe rutele legate de Orientul Mijlociu.

Autoritățile au luat decizia anulării mai multor curse programate pe Aeroportul Otopeni, având în vedere evoluția conflictuluji militar izbucnit sâmbătă în Iran (cele mai recente detalii AICI). Însă, în același timp, persoanelor afectate de anularea curselor primesc suport sub diferite forme.

12 zboruri anulate pentru 3 destinații cheie. Recomandările autorităților

Reprezentantul instituției, Teodor Postelnicu, a declarat, în exclusivitate pentru reporterul Gândul:

Aeroportul Otopeni, sâmbătă 28 februarie. 12 curse au fost anulate. Foto: Gândul

Zboruri anulate pe Otopeni sâmbătă 28 februarie. Foto: Gândul

Zboruri anulate pe Otopeni sâmbătă 28 februarie. Foto: Gândul

Până la acest moment sunt 12 anulări de zboruri către Tel Aviv, Dubai și Abu Dhabi. Estimarea este că sunt pasageri afectați, numărul este în jur de 1500, poate mai mare. Cu toate acestea, se pare că autoritățile, companiile aeriene și agențiile de turism s-au mobilizat și nu sunt probleme. Oamenilor li se oferă opțiunile alternative care de obicei se oferă în aceste momente: bilet, cazare șamd.

Celulă de criză pe Otopeni

Zboruri anulate pe Otopeni sâmbătă 28 februarie. Foto: Gândul

Oficialul a mai precizat că a fost constituită o celulă de criză și intervenție operativă, care monitorizează în timp real harta tuturor zborurilor către și dinspre Orientul Mijlociu vizate.

Zboruri anulate pe Otopeni sâmbătă 28 februarie. Foto: Gândul

”La nivelul aeroportului a fost creat un grup de monitorizare și intervenție operativă. Practic, pentru a avea harta în timp real a situației zborurilor, a pasagerilor și a aeronavelor aflate în aer sau la sol, suntem în acest moment cu toată prezentă pentru a oferi asistență companiilor aeriene, pasagerilor și celorlalți care solicită ajutor. Trebuie să fie totul operativ, până la acest moment nu a existat nicio problemă ca pasagerii să înțeleagă că anulările au fost pentru siguranța lor și a aeronavelor. Oamenii au înțeles lucrul acesta. Există foarte multe anulări, 12 sosiri și plecări”, a completat Teodor Postelnicu.

