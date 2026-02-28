Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București

Iată cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 44 de minute în București. Cursa a durat destul de mult, iar prețul a fost unul care l-a luat prin surprindere pe client.

Cursele oferite de companiile de ride sharing au devenit din ce în ce mai populare, mai ales în marile orașe. Fie că evită să folosească propria mașină, nu vor să folosească transportul în comun sau pur și simplu nu dețin un permis de conducere, o mulțime de oameni folosesc zilnic serviciile oferite de astfel de companii. Mai mult decât atât, există mai multe opțiuni disponibile astfel că fiecare persoană poate alege ce i se potrivește cel mai bine.

Suma plătită pentru o cursă de 44 de minute în București

Este și cazul unui client care a comandat o cursă Uber. Așa cum se poate observa în imaginea de mai jos, distanța dintre locația clientului și destinația unde acesta dorea să ajungă a fost de aproximativ 8 kilometri, dar timpul a fost destul de mare, mai exact 44 de minute.

Bărbatul a distribuit o fotografie cu prețul cursei pe rețelele sociale, iar internauții au fost surprinși de suma pe care acesta a avut-o de plătit la final. Mai exact, clientul a achitat nici mai mult, nici mai puțin de 21 de lei, un preț mic pentru durata cursei.

