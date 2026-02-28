Prima pagină » Știri politice » Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Miniștrii PSD și cei din Coaliție vor fi evaluați de întreaga suflare social-democrată

28 feb. 2026, 15:59, Știri politice
Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, la Forumul Național al PES Activists România, că analiza activității guvernamentale este „obligatorie”, în contextul apropierii a nouă luni de la intrarea PSD la guvernare. Liderul social-democrat a subliniat că evaluarea vizează atât miniștrii PSD, cât și întreaga activitate a coaliției.

„Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetățenii, publică Mediafax.

O evaluuare obligatorie

„După mai bine de șase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi nouă luni, este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce-a mers bine și ce-a mers prost în această guvernare în cele nouă luni. Pentru că nu vorbim de guvernarea unui singur om, vorbim de guvernarea României. (…)

Noi am anunțat în urmă cu două sau trei săptămâni că vom începe evaluarea propriilor miniștri din guvernul actual, cu miniștrii social-democrați, cu deciziile pe care le-am luat noi. Pentru că, până la urmă, un partid serios nu caută vinovați în exterior înainte de a-și evalua propriile responsabilități”.

Analiza „va privi ansamblul guvernării”, deoarece „coaliția presupune responsabilitate comună”, afirmă Grindeanu

„Românii sunt cei care ne-au dat votul, românii sunt cei care ne-au dat legitimitatea și românilor trebuie să le spunem transparent și cinstit dacă această guvernare din care facem parte și noi le face viața mai bună sau dacă le cere doar sacrificii fără rezultate”, spune liderul PSD.

