Experiența teribilă a unei românce stabilite în Abu Dhabi: ”Pare că tocmai a început războiul”. Decizia autorităților după ce și Riad a fost bombardat

28 feb. 2026, 17:55, Actualitate

SUA și Israel au lansat sâmbătă dimineața un atac masiv de anvergură împotriva Iranului, după luni întregi de negocieri și tatonări diplomatice cu puterea de la Teheran. Conflictul s-a extins și în țările limitrofe, astfel că unii locuitori ai acestora au simțit din plin impactul acestuia. O româncă stabilită în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, și-a relatat experiența teribilă trăită în metropola arabă.

O tânără româncă stabilită în Abu Dhabi, luxoasa capitală a Emiratelor Arabe Unite, a povestit cum a trăit pe viu primele explozii, după contraatacul fulgerător declanșat de Iran ca replică la lovitura americano-israeliană (vezi ultimele detalii despre conflict AICI).

S-au auzit de la noi din casă mai multe bubuieli, repetate

Împreună cu familia sa a încercat să se pună la adăpost cât mai rapid.

„Locuim în Abu Dhabi și pare că tocmai a început războiul, s-au auzit de la noi din casă mai multe bubuieli, repetate, de acum vreo oră și ceva, era 12.30 ceasul. Prima dată am auzit câteva bubuieli, și inițial am crezut că sunt artificii”, a povestit românca, potrivit Observatornews.

Cosmopolita Abu Dhabi, capitala Emiratelor Unite. Musulmanii fac prima rugăciune Taraweeh prayer la moscheea Sheikh Zayed Grand în ziua atacului asupra Iranului. Mohammed Zarandah / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Însă, după numai 10-15 minute, exploziile au continuat, iar situația a devenit cu adevărat periculoasă.

„Ne-am pregătit rapid, am luat geanta de urgență cu acte, am luat bani cash, baterie externă, apă, am pus niște haine, ceva mâncare, și am venit în parcarea subterană, că shelter nu avem. Au mai venit și alți români la noi, unii dintre ei tocmai ce aterizaseră la fix, la ora 12:30, din Maldive”, adaugă tânăra.

Ea și familia sa nu au putut pleca spre Riad

În final, tentativa sa și a familiei sale de a părăsi orașul s-a soldat cu un eșec. Locuitorii metropolei au fost somați să se adăpostească în subteran. Reamintim că un bărbat din Emiratele Arabe a fost ucis astăzi, în urma atacului americano-israelian.

„Noi plănuisem să plecăm în Riad, să zburăm de acolo oriunde. Însă în 5 minute am aflat că și Riad a fost bombardat. După aceea am primit un mesaj pe telefon cu toții, în care ni se spunea clar să ne adăpostim undeva în subteran. Mai mulți vecini vin în parcare, pleacă cu mașinile, nu știu unde și de ce, deci rămânem aici și atât”, conchide ea.

Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”

Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”

