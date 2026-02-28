Agenția Internațională pentru Energie Atomică: „Nu există, până acum, dovezi privind un impact radiologic” în Orientul Mijlociu

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că monitorizează îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și că, în acest moment, „nu există dovezi ale vreunui impact radiologic” în urma escaladării militare din regiune.

Într-un mesaj publicat pe X, agenția a transmis că este „în contact permanent cu țările din regiune” și a făcut apel la reținere pentru a evita orice risc legat de siguranța nucleară a populației. Instituția a subliniat că va continua să urmărească situația și să informeze comunitatea internațională pe măsură ce apar date noi.

Declarația vine pe fondul temerilor că eventuale lovituri militare ar putea afecta infrastructura sensibilă, inclusiv obiective legate de programul nuclear iranian. Deși AIEA nu a confirmat că situri nucleare ar fi fost vizate direct, simpla intensificare a confruntărilor în proximitatea unor astfel de instalații ridică îngrijorări privind posibile riscuri pentru mediu și populație.

Directorul general al agenției, Rafael Grossi, a avertizat în repetate rânduri, în declarații anterioare, că orice atac asupra instalațiilor nucleare poate avea consecințe grave și imprevizibile. AIEA insistă asupra necesității respectării normelor internaționale privind protecția siturilor nucleare și a personalului tehnic.

Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins

Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni