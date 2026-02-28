Prima pagină » Actualitate » Vicele Camerei Deputaţilor din România, Adrian Cozma, este blocat de război, în Dubai. Înainte să coboare în adăpost, a filmat cum este bombardată clădirea din faţa hotelului

Vicele Camerei Deputaţilor din România, Adrian Cozma, este blocat de război, în Dubai. Înainte să coboare în adăpost, a filmat cum este bombardată clădirea din faţa hotelului

Luiza Dobrescu
28 feb. 2026, 18:39, Actualitate

Clipe de groază pentru vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, şi familia acestuia. În timp ce se aflau în vacanţă în Dubai, a izbucnit războiul dintre Iran şi Israel. Cum toate zborurile înspre şi dinspre România au fost închise, acesta nu se mai poate întoarce în ţară în următoarele 7 zile, cel puţin.

Bombardamentele i-au surprins pe membrii familiei lui Adrian Cozma, soţia Adina şi cei doi copii, Alma(5 ani) şi Andrei(7 ani). Duminică, aceştia aveau zbor de întoarcere spre România. Nimeni nu se aştepta la ce avea să se întâmple. Cu câteva ore înainte, copiii zâmbeau fericiţi, alături de părinţi, în pozele făcute în faţa unuia dintre luxoasele obiective turistice.

În timp ce se aflau cazaţi la un hotel din apropierea Hotelului Fairmont, de la balcon au văzut cum este bombardată clădirea din faţă. Au apucat să facă doar un film scurt şi câteva poze. Pe video chiar se aude vocea îngrijorată a deputatului Cozma care îşi ia familia şi se îndreaptă spre un adăpost.

Înainte să coboare cu familia, a reuşit să trimită fotografiile şi video către cei de-acasă, ca să ştie cineva de ei unde se află, având în vedere situaţia din zonă.

În acest moment s-a dat alarma şi toţi au fost mutaţi în adăspost de către autorităţi.

Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Israelul a declarat stare de urgență în toată țara în momentul lansării atacurilor, în anticiparea represaliilor iraniene.

Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice.

