De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv

Pe timp de iarnă, mulți oameni își usucă hainele pe calorifer fără să știe că acest obicei aparent inofensiv poate favoriza apariția mucegaiului și chiar probleme respiratorii serioase, avertizează specialiștii.

Efectele uscării hainelor pe calorifer asupra sănătății

Uscarea hainelor direct pe calorifer crește nivelul de umiditate în aer, uneori cu până la 30%. Această creștere poate duce la formarea condensului pe ferestre și umezeală pe pereți, creând un mediu propice pentru apariția mucegaiului. Sporii de mucegai care se dezvoltă în aceste condiții pot provoca iritații ale căilor respiratorii, în special în cazul copiilor sau persoanelor cu afecțiuni precum astmul.

Pe lângă mucegai, uscarea hainelor în acest mod eliberează în aer aproximativ doi litri de apă per încărcătură de rufe. Umezeala rezultată poate crea dificultăți de respirație și poate agrava problemele de sănătate la cei cu un sistem imunitar slăbit. Zonele cele mai afectate de această practică sunt, de obicei, draperiile și spațiile ascunse din spatele mobilierului, unde umezeala rămâne captivă.

Soluții pentru a evita riscurile

Pentru a preveni apariția mucegaiului, este esențial să aerisești bine încăperile în care usuci hainele. O fereastră deschisă timp de 10 minute pe zi poate ajuta la eliminarea umidității din aer. Alternativ, poți amenaja un spațiu dedicat uscării hainelor, cum ar fi un balcon închis sau o cameră separată, asigurându-te că ai o sursă de căldură adecvată.

O soluție și mai eficientă este achiziționarea unui uscător electric de rufe, care îți poate usca hainele fără a crește nivelul de umiditate din casă, eliminând astfel riscul formării mucegaiului și afectării sănătății.

Reomandarea autorului: Trucul minune prin care usuci hainele în doar 5 minute, fără uscător sau calorifer