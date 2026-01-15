De ce nu își mai dorește Maria Constantin încă un copil. ”Știu cât de grea este perioada aceea”

Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a explicat care este motivul pentru care nu își mai dorește un copil, cel puțin deocamdată.

Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care are un băiat, Codruț, de care este extrem de atașată. Artista a fost măritată și cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în 2019 și de care s-a despărțit cu mare scandal.