De ce nu își mai dorește Maria Constantin încă un copil. ”Știu cât de grea este perioada aceea”

Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a explicat care este motivul pentru care nu își mai dorește un copil, cel puțin deocamdată.
Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care are un băiat, Codruț, de care este extrem de atașată. Artista a fost măritată și cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în 2019 și de care s-a despărțit cu mare scandal.
La Știrile Antena Stars, Maria Constantin a vorbit despre eventualitatea de a deveni din nou mămică. Artista nu își mai dorește încă un copil, cel puțin deocamdată.
”În momentul în care te gândești la a mai face un copil, sunt foarte multe responsabilități. În primul rând, ar trebui să ies din industria muzicală pentru cel puțin doi ani de acum înainte (…) Clar ar trebui să-i acord foarte multă atenție copilului și știu cât de grea este perioada aceea”, a explicat Maria Constantin, potrivit spynews.ro.
Artista a vorbit și despre mariajul său actual, mărturisind că în urmă cu șapte ani nu își mai dorea pe nimeni lângă ea:
”Dacă mă întrebai acum 7 ani de zile, nu îți spuneam același lucru, pentru că nu-mi doream pe cineva lângă mine. Credeam că mă pot descurca singură, că-mi este foarte bine așa, că nu mai vreau bătăi de cap, dar, până la urmă, Dumnezeu le-a așezat”.