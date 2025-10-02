De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?

România a reușit să umple integral depozitele de gaze naturale, atingând 100% din capacitate cu o lună înainte de termenul limită stabilit de Uniunea Europeană – 31 octombrie. Potrivit datelor centralizate de la operatorii europeni, doar România și Polonia au atins deja pragul maxim de umplere, în timp ce media la nivelul UE este de 85%.

Capacitatea totală de stocare a țării noastre este de 3,2 miliarde de metri cubi. Pe timpul iernii, România se bazează pe aceste rezerve, dar și pe producția internă curentă, precum și pe importuri.

Pentru comparație, cel mai slab stau statele scandinave, Danemarca și Suedia, unde gradul de umplere este de aproximativ 50% și nu vor putea atinge ținta impusă de Bruxelles. În afara UE, Ucraina, care dispune de cea mai mare capacitate de stocare din Europa, are depozitele umplute doar 24%.

Deși România intră în iarnă cu o poziție de siguranță în privința gazelor, consumatorii continuă să resimtă povara facturilor mari la energie. Datele oficiale pentru 2025 arată că prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii casnici este de aproximativ 1,8 lei/kWh, în timp ce gazele naturale se situează în jur de 0,31 lei/kWh. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a atras ieri atenția că România plătește, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa, de până la 2.500 lei pe megawatt-oră la importuri, în timp ce îl vinde în Ungaria cu doar câțiva bani. Situația arată paradoxul actual: țara are rezerve de gaze suficiente, dar lipsa unor capacități moderne de producție și stocare de electricitate face ca prețurile finale să rămână ridicate.

Uniunea Europeană a cerut tuturor statelor membre să aibă depozitele de gaze umplute la cel puțin 90% până la 31 octombrie, pentru a preveni un deficit pe timpul iernii. România a depășit această țintă cu mult, însă presiunea pe bugetele gospodăriilor și ale companiilor rămâne ridicată, facturile la energie reprezentând una dintre cauzele principale ale inflației actuale.

