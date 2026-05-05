Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău spune că în 11 zile de criză politică, România a pierdut 10 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut pe Facebook, cu câteva ore înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, susținută de AUR și PSD, transmite MEDIAFAX.

„În doar 11 zile de criză politică, țara și noi toți am pierdut deja aproape 10 miliarde de lei. Aceasta este realitatea din piețe. Dobânzile au urcat spre 7,3%, ceea ce înseamnă alte miliarde în plus pe care statul le va plăti din buzunarul fiecărui român. Leul este sub presiune, importurile devin mai scumpe, iar inflația va crește.

Și pentru ce? Pentru o moțiune fără soluții. Pentru o combinație politică între PSD și AUR – și atât! Moțiunea de azi cere parlamentarilor să voteze pentru a dărâma ce s-a construit — nu pentru că am eșuat, ci pentru că unora le este mai ușor să dărâme decât să construiască”, scrie ministrul pe Facebook.

Irinel Darău se roagă de parlamentari să nu voteze moțiunea

Ministrul Energiei susține că fiecare dintre parlamentari are un mandat personal, nu unul dat de lideri de partid.

„Fac încă un apel la responsabilitatea și conștiința fiecăruia. Și îi rog să se întrebe un singur lucru: cui folosește căderea acestui guvern? Și vă spun clar. Antreprenorii, investitorii și toți cei care se uită înspre România cer doar un lucru: predictibilitate.

Fix asta am promis cu toții în iunie 2025, când s-a format coaliția: 3 ani și jumătate de guvernare coerentă. O dovadă reală de patriotism ar fi să nu se mai joace nimeni cu soarta economică a României”, adaugă Darău.

Acuzațiile la adresa Guvernului Bolojan

PSD și AUR lansează acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

Guvernul Bolojan „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.

Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.

Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise.