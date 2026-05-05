Prima pagină » Știri politice » Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”

Ruxandra Radulescu
Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău spune că în 11 zile de criză politică, România a pierdut 10 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut pe Facebook, cu câteva ore înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, susținută de AUR și PSD, transmite MEDIAFAX.

„În doar 11 zile de criză politică, țara și noi toți am pierdut deja aproape 10 miliarde de lei. Aceasta este realitatea din piețe. Dobânzile au urcat spre 7,3%, ceea ce înseamnă alte miliarde în plus pe care statul le va plăti din buzunarul fiecărui român. Leul este sub presiune, importurile devin mai scumpe, iar inflația va crește.

Și pentru ce? Pentru o moțiune fără soluții. Pentru o combinație politică între PSD și AUR – și atât! Moțiunea de azi cere parlamentarilor să voteze pentru a dărâma ce s-a construit — nu pentru că am eșuat, ci pentru că unora le este mai ușor să dărâme decât să construiască”, scrie ministrul pe Facebook.

Irinel Darău se roagă de parlamentari să nu voteze moțiunea

Ministrul Energiei susține că fiecare dintre parlamentari are un mandat personal, nu unul dat de lideri de partid.

„Fac încă un apel la responsabilitatea și conștiința fiecăruia. Și îi rog să se întrebe un singur lucru: cui folosește căderea acestui guvern? Și vă spun clar. Antreprenorii, investitorii și toți cei care se uită înspre România cer doar un lucru: predictibilitate.

Fix asta am promis cu toții în iunie 2025, când s-a format coaliția: 3 ani și jumătate de guvernare coerentă. O dovadă reală de patriotism ar fi să nu se mai joace nimeni cu soarta economică a României”, adaugă Darău.

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune:

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”

Acuzațiile la adresa Guvernului Bolojan

PSD și AUR lansează acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

Guvernul Bolojan „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.

Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.

Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
10:27
Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
REACȚIE Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”
09:46
Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură
09:27
Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură
FLASH NEWS Prefecta șoferiță de TIR din Neamț și-a numit purtător de cuvânt un căpitan de vas de cursă lungă. Gândul publică poze de pe TIR cu prefecta USR
08:11
Prefecta șoferiță de TIR din Neamț și-a numit purtător de cuvânt un căpitan de vas de cursă lungă. Gândul publică poze de pe TIR cu prefecta USR
EXCLUSIV Un contrabandist cu țigări, condamnat la pușcărie, lângă mâna dreaptă a lui Bolojan din Oradea. A pus și el umărul la mitingul de susținere a premierului
06:00
Un contrabandist cu țigări, condamnat la pușcărie, lângă mâna dreaptă a lui Bolojan din Oradea. A pus și el umărul la mitingul de susținere a premierului
FLASH NEWS S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
06:00
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Ce branduri chinezești au ales românii. Două mărci domină clar piața
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
Fizicienii au descoperit o fractură în structura timpului
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisul Om mare Ilie Bolojan s-a dovedit un om mic, ca toți politrucii postdecembriști, de altfel
11:00
Ion Cristoiu: Așa zisul Om mare Ilie Bolojan s-a dovedit un om mic, ca toți politrucii postdecembriști, de altfel
VIDEO Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
10:56
Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
FLASH NEWS Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
10:48
Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
Gândul de Vreme Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
10:32
Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
ANALIZĂ Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
10:27
Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
FLASH NEWS Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
10:16
Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case

Cele mai noi

Trimite acest link pe