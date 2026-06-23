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De ce să amesteci cafeaua cu piper negru, potrivit experților

De ce să amesteci cafeaua cu piper negru, potrivit experților
sursa foto: Envato
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Îmbunătățește absorbția nutrienților, îmbunătățește digestia și oferă multiple proprietăți antioxidante, scrie El Economista.

Unele amestecuri preparate în casă pot părea nerealiste la prima vedere. Cu toate acestea, s-a dovedit faptul că combinarea anumitor ingrediente oferă beneficii semnificative pentru sănătate. O combinație iese în evidență în mod special: cafeaua și piperul negru.

Aceste două ingrediente îmbunătățesc împreună digestia, sporesc absorbția nutrienților și oferă numeroase proprietăți antioxidante. În plus, piperul poate spori aroma cafelei, făcând băutura și mai stimulantă.

Un lucru este clar: cafeaua îmbunătățește memoria, concentrarea și sănătatea mintală generală, în special atunci când este combinată cu condimente precum piper negru, scorțișoară sau turmericul. Dincolo de aceste beneficii, aceasta susține și sistemul imunitar, deoarece compușii săi stimulează producția de globule albe, esențiale pentru apărarea organismului împotriva infecțiilor.

Datorită piperinei din piperul negru, biodisponibilitatea nutrienților crește, ceea ce înseamnă că aceștia sunt absorbiți mai ușor de organism. Ceva similar se întâmplă și cu curcumina, principalul compus din turmeric.

Mod de preparare:

Această rețetă este ușor de preparat. Începeți prin a vă prepara cafeaua ca de obicei. După preparare, veți avea nevoie doar de puțin piper negru proaspăt măcinat, precum și de alte condimente precum cele menționate mai sus. Este important să amestecați totul bine timp de câteva secunde, deoarece texturile pot fi neplăcute.

Cafeaua cu piper negru combină efectele stimulente ale cafeinei cu proprietățile antiinflamatorii ale piperinei. Totuși, această combinație poate agrava anumite afecțiuni.

Contraindicații:

Afecțiuni gastrointestinale: Piperul crește aciditatea gastrică și poate irita mucoasa. Așadar, este contraindicat persoanelor cu gastrită, ulcer, boala de reflux gastroesofagian sau sindromul colonului iritabil.

  • Hipertensiune arterială și probleme cardiace: Cofeina și piperina pot crește temporar tensiunea arterială și ritmul cardiac.
  • Tulburări de somn: Cafeina este un excitant puternic, iar consumul spre seară poate provoca insomnie sau stări de agitație, amplificate de metabolismul accelerat de piperină.
  • Interacțiuni cu medicamente: Piperina poate crește rata de absorbție și efectele anumitor medicamente, putând duce la supradozaj.

Sensibilitate hepatică: Piperina poate influența modul în care ficatul metabolizează anumite substanțe, necesitând deci prudență în afecțiunile hepatice.

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