De ce să amesteci cafeaua cu piper negru, potrivit experților

Îmbunătățește absorbția nutrienților, îmbunătățește digestia și oferă multiple proprietăți antioxidante, scrie El Economista.
Unele amestecuri preparate în casă pot părea nerealiste la prima vedere. Cu toate acestea, s-a dovedit faptul că combinarea anumitor ingrediente oferă beneficii semnificative pentru sănătate. O combinație iese în evidență în mod special: cafeaua și piperul negru.
Aceste două ingrediente îmbunătățesc împreună digestia, sporesc absorbția nutrienților și oferă numeroase proprietăți antioxidante. În plus, piperul poate spori aroma cafelei, făcând băutura și mai stimulantă.
Un lucru este clar: cafeaua îmbunătățește memoria, concentrarea și sănătatea mintală generală, în special atunci când este combinată cu condimente precum piper negru, scorțișoară sau turmericul. Dincolo de aceste beneficii, aceasta susține și sistemul imunitar, deoarece compușii săi stimulează producția de globule albe, esențiale pentru apărarea organismului împotriva infecțiilor.
Datorită piperinei din piperul negru, biodisponibilitatea nutrienților crește, ceea ce înseamnă că aceștia sunt absorbiți mai ușor de organism. Ceva similar se întâmplă și cu curcumina, principalul compus din turmeric.
Această rețetă este ușor de preparat. Începeți prin a vă prepara cafeaua ca de obicei. După preparare, veți avea nevoie doar de puțin piper negru proaspăt măcinat, precum și de alte condimente precum cele menționate mai sus. Este important să amestecați totul bine timp de câteva secunde, deoarece texturile pot fi neplăcute.
Cafeaua cu piper negru combină efectele stimulente ale cafeinei cu proprietățile antiinflamatorii ale piperinei. Totuși, această combinație poate agrava anumite afecțiuni.
Afecțiuni gastrointestinale: Piperul crește aciditatea gastrică și poate irita mucoasa. Așadar, este contraindicat persoanelor cu gastrită, ulcer, boala de reflux gastroesofagian sau sindromul colonului iritabil.
Sensibilitate hepatică: Piperina poate influența modul în care ficatul metabolizează anumite substanțe, necesitând deci prudență în afecțiunile hepatice.